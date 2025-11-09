Partner merytoryczny: Eleven Sports

Co za dramaturgia w hicie PlusLigi. Ostatni punkt należał do Leona. Cztery sety w Lublinie

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Bogdanka LUK Lublin wyśmienicie rozpoczęła nowy sezon PlusLigi. Mistrzowie Polski odnieśli komplet zwycięstw. W czwartej kolejce zagrali u siebie ze Skrą Bełchatów, która okazała się bardzo twardym orzechem do zgryzienia. Ostatecznie spotkanie rozstrzygnęło się w czterech setach z korzyścią dla gości. Ostatnią piłkę w meczu zagrał Wilfredo Leon.

Wilfredo Leon
Wilfredo LeonPIOTR JARUGA /400MM.PLNewspix.pl

Pod koniec października ruszył kolejny sezon PlusLigi. Na starcie rozgrywek błyszczy Bogdanka LUK Lublin. Ekipa z Wilfredo Leonem w składzie pokonywała kolejno Norwida Częstochowa (3:0), ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle (3:2), CHKS Chełm (3:0). Do tego mistrzowie Polski dołożyli wygraną 3:1 z Jastrzębskim Węglem w Superpucharze kraju.

Zgodnie z terminarzem w czwartej serii gier Bogdanka na własnej hali zagraław niedzielę ze Skrą. Ekipa z Bełchatowa już w pierwszej kolejce poległa 2:3 przeciwko AZS-owi Olsztyn, jednak później ogrywała Cuprum Stilon Gorzów (3:0) i wspomnianą już ZAKSĘ (3:2).

Bogdanka LUK Lublin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Skrót meczuPolsat Sport

Tak Skra zagrała w Lublinie. Wielkie emocje w PlusLidze

Lekkim faworytem niedzielnego starcia byli gospodarze. Tymczasem to Skra od samego początku meczu pokazywała, że nie należy jej lekceważyć. W pierwszym secie goście wyszli na kilkupunktowe prowadzenie, którego nie oddali do samego końca partii zakończonej wygraną 25:20.

W drugiej odsłonie gra była już zdecydowanie bardziej wyrównana. Największe napięcie czuć było przy stanie 24:24. Wtedy to siatkarze z Bełchatowa zgarnęli dwa kolejne punkty, seta zakończyli ciekawą przesuniętą krótką. Tym samym prowadzili z mistrzami zeszłej kampanii 2:0!

Zobacz również:

Jakub Kochanowski (z lewej) i Bartosz Kurek
Ekstraklasa Mężczyzn

Kontuzja lidera kadry Grbicia? Polski siatkarz przerwał milczenie, wszystko jasne

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    Wilfredo Leon i jego koledzy z drużyny wiedzieli, że przed własną publicznością nie mogą bez walki przegrać w trzech partiach. Dlatego też obudzili się w ostatnim momencie. Złapali kontakt, wygrywając w trzecim secie 25:19. Lider reprezentacji Polski wraz z trenerem Stephane Antigą potrafił zmobilizować swój zespół.

    Na tablicy świetlnej widniał wynik 2:1 dla Skry. Od stanu 15:15 obie ekipy szły "łeb w łeb". Przy prowadzeniu 20:19 Leon zepsuł zagrywkę, która ewidentnie tego dnia nie była jego najmocniejszą stroną. Chwilę później w jego ślady poszło dwóch innych zawodników z obu drużyn. Kiedy gospodarze wygrywali 23:21, trener ekipy z Bełchatowa poprosił o czas. Była to bardzo dobra decyzja, ponieważ chwilę później jego zespół doprowadził do remisu, najpierw 23:23, później 24:24. Skra była dwa punkty od wygranej. Asem serwisowym popisał się Bartłomiej Lemański, Leon odpowiedział skutecznym atakiem.

    Kilka minut później gwiazdor naszej kadry - przy stanie 26:27 z perspektywy Bogdanki zaatakował w aut. Był to ostatni punkt meczu. Skra Bełchatów dosyć niespodziewanie wygrała 3:1 (25:20, 26:24, 19:25, 28:26).

    PlusLiga
    4 kolejka
    09.11.2025
    14:45
    Zakończony
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Bogdanka LUK Lublin
    PGE GiEK Skra B.

    Statystyki meczu

    Bogdanka LUK Lublin
    1 - 3
    PGE GiEK Skra B.
    Próby ataku
    58
    57
    Błędy przeciwnika
    27
    26
    Błędy drużyny
    26
    27
    Błędy w ataku
    6
    10
    Błędy serwisowe
    20
    16
    Asy serwisowe
    6
    8

    Zobacz również:

    Świetny mecz w Kielcach pomiędzy Koroną, a Rakowem
    Ekstraklasa

    Zabójcze 20 minut w Kielcach. Zapachniało zwrotem akcji. Dwa gole w doliczonym czasie gry

    Maciej Brzeziński
    Maciej Brzeziński
    Grupa siatkarzy ubranych w żółte koszulki celebruje zwycięstwo na boisku, unosząc ręce w górę i wyrażając radość, w tle widać publiczność na trybunach.
    Siatkarze Bogdanki LUK Lublin i Stephane Antiga mogli świętowaćJarek PraszkiewiczPAP
    Zawodnik drużyny piłki ręcznej w żółtej koszulce z logo sponsorów obserwuje wydarzenia na boisku, skupiony na grze, z rozmytym tłem i innymi graczami w tle.
    Wilfredo Leonfot. Piotr Sumara/PLSmateriały prasowe
    Wilfredo Leon i jego Bogdanka LUK Lublin są blisko finału Pucharu Challenge
    Wilfredo Leon i jego Bogdanka LUK Lublin są blisko finału Pucharu ChallengeGrzegorz Wajda/REPORTER Reporter

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja