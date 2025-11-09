Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zabójcze 20 minut w Kielcach. Zapachniało zwrotem akcji. Dwa gole w doliczonym czasie gry

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Przed rozpoczęciem 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce i Raków Częstochowa byli sąsiadami w ligowej tabeli. Kielczanie chcieli podtrzymać świetną passę w domowych spotkaniach, a goście spod Jasnej Góry chcieli pokazać, że utrzymują formę z ostatnich tygodni. Pierwsze 20 minut było zabójcze w wykonaniu gości. Później do głosu doszli podopieczni Jacka Zielińskiego, którzy mogli odwrócić losy spotkania. Kluczowe wydarzenia miały jednak miejsce w doliczonym czasie gry.

Świetny mecz w Kielcach pomiędzy Koroną, a Rakowem
Świetny mecz w Kielcach pomiędzy Koroną, a RakowemEmilia Krawczyk/REPORTEREast News

Korona Kielce i Raków Częstochowa to sąsiedzi w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny do tej pory zgromadziły na swoim koncie po 20 punktów. Kielczanie nie mieli ostatnio dobrej passy. Ostatni raz zwyciężyli w lidze 27 września, kiedy to pokonali na własnym stadionie Lechię Gdańsk (3:0). Później zanotowali dwie porażki i dwa remisy.

Z kolei Raków w ostatnim czasie prezentuje się coraz lepiej. Przed tygodniem częstochowianie pokonali Jagiellonię Białystok (2:1), a w czwartek wywieźli z Pragi remis w meczu Ligi Konferencji (0:0).

- Na takie mecze nie trzeba nas mobilizować. Nie będę mówił, że gramy o remis. Doceniamy klasę przeciwnika, ale my zawsze walczymy o trzy punkty - mówił przed meczem trener Korony, Jacek Zieliński.

Zobacz również:

Michael Ameyaw (z prawej) kontra John Mercado
Liga Konferencji

Zaciekła batalia w Pradze. Dwa gole anulowane. Raków wciąż niepokonany w Europie

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Korona - Raków. Błyskawiczny cios gości

    Raków bardzo szybko postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Już w 5. minucie podopieczni Marka Papszuna wyszli na prowadzenie. Oskar Repka świetnie dograł piłkę na lewą stronę pola karnego do Adriano Amorima, a ten był bezwzględny wobec Xaviera Dziekońskiego.

    Gospodarze ruszyli do odrabiania strat, ale to skończyło się jeszcze większymi problemami. Tym razem Amorim asystował, a Jonatan Braut Brunes wykończył sytuację pewnym strzałem. Częstochowanie byli w pierwszej połowie zabójczo skuteczni. Oddali dwa celne strzały i oba skończyły się golem.

    Kielczanie przegrywali po 20. minutach, ale nie spuścili głów. Pięć minut później wyszli z szybkim kontratakiem, a Dawid Błanik zdobył kontaktowego gola.

    - Mam nadzieję, że ta bramka nas napędzi. Pierwsza połowa wyglądała dobrze, a jedyne, co się nie zgadza, to wynik (...). Chcemy ten mecz wygrać i z takim nastawieniem wychodzimy na drugą połowę - przyznał przed kamerami Canal+ strzelec gola dla Korony.

    W 74. minucie częstochowianie mogli zamknąć mecz. Brunes otrzymał podanie z głębi boiska i popędził w stronę bramki gospodarzy. Blisko Norwega trzymał się Konstantinos Sotiriou, który starał się uprzykrzyć rywalowi życie. Napastnik Rakowa oddał strzał, ale w boczną siatkę. Jeszcze lepszą okazję w 86. minucie miał Patryk Makuch. Zawodnik Rakowa nie wykorzystał sam na sam sytuacji z Dziekońskim. 26-latek dopiął swego w 92. minucie i "zamknął mecz" golem na 3:1. 

    Okazało się, że to nie był koniec goli w Kielcach. Lamine Diaby-Fadiga był faulowany w polu karnym. Sędzia pierwotnie nie dopatrzył się przewinienia, ale po analizie VAR wskazał na jedenasty metr. Sam poszkodowany pewnie wykonał stały fragment, a arbiter chwilę później zakończył spotkanie.

    Raków wygrał trzeci ligowy mecz z rzędu. Przed częstochowianami kolejne wyzwania. Po przerwie reprezentacyjnej podejmie Piasta Gliwice. Z kolei Koronę czeka wyjazd do Łodzi na mecz z Widzewem.

    Zobacz również:

    Legia Warszawa - Termalica Nieciecza
    Ekstraklasa

    Totalna kompromitacja Legii. Historyczna porażka w Warszawie. Aż trudno uwierzyć

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    PKO Ekstraklasa
    15. Kolejka
    09.11.2025
    14:45
    Zakończony
    Dawid Błanik
    25'
    Adriano Amorim
    5'
    Jonatan Braut Brunes
    20'
    Patryk Makuch
    90+-2'
    Lamine Diaby-Fadiga
    90+-8' (k.)
    Wszystko o meczu

    Statystyki meczu

    Korona Kielce
    1 - 4
    Raków Częstochowa
    Posiadanie piłki
    49%
    51%
    Strzały
    12
    7
    Strzały celne
    2
    5
    Strzały niecelne
    6
    2
    Strzały zablokowane
    4
    0
    Ataki
    86
    54

    Składy drużyn

    Korona Kielce
    Raków Częstochowa
    Rezerwowi
    Roman Kosecki z ważnym apelem do mężczyzn!Polsat Sport
    Dwóch piłkarzy w białych strojach z czerwonymi elementami biegnie obok siebie na tle bramki i pełnych trybun stadionu, w tle widoczna jest publiczność oraz zawodnicy przeciwnej drużyny w żółto-czerwonych strojach.
    Adriano Amorim wyprowadził Raków na prowadzenieEmilia Krawczyk/REPORTEREast News
    Jonatan Brunes
    Jonatan BrunesGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Piłkarz w żółto-czerwonym stroju wyskakuje dynamicznie do piłki głową podczas meczu piłkarskiego, otoczony przez zawodników przeciwnika w białych strojach oraz kolegów z drużyny, na tle pełnych trybun.
    Korona Kielce - Raków CzęstochowaMichal Chwieduk/Arena AkcjiNewspix.pl

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja