Lewandowski traci pozycję w Barcelonie? Nowe ustalenia ws. transferu. Tak zachował się Flick

"Hansi Flick, podobnie jak dyrektor sportowy Barcelony, Deco, miał znaczący wpływ na decyzję o pozyskaniu Rashforda. [...]. Flick zadzwonił do Rashforda z zamiarem wyjaśnienia swojego projektu. Zawodnik, który był już więcej niż przekonany do transferu do Barcelony, bardzo docenił przemyślany gest menedżera " - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Nie jest tajemnicą, że Marcus Rashford przechodził ostatnio przez dość ciężki okres. W barwach Manchesteru United nie radził sobie zbyt dobrze, dlatego też klub zdecydował się wypożyczyć go do Aston Villi, w której gra 27-latka prezentowała się już nieco lepiej. Anglik jest przykładem "niechcianego gracza", z którego Flick może na nowo uczynić gwiazdę światowego formatu, podobnie jak zrobił to, chociażby z Raphinhą. To może nieść jednak poważne konsekwencje dla Roberta Lewandowskiego, który w przypadku takiego scenariusza zapewne straci wiele okazji do gry. Choć liczby z poprzedniego sezonu nie dają podstaw do posadzenia Lewandowskiego na ławce, to wiek zdecydowanie nie przemawia na korzyść Polaka. Dlatego też FC Barcelona poszukuje alternatywy, która zapewni spokój na pozycji napastnika w dłuższej perspektywie.