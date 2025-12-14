Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak nie doczekał nawet do świąt. Porażka przelała czarę, jest zwolnienie

Paweł Czechowski

Real Sociedad w ostatnim czasie wyraźnie obniżył loty jeśli mowa o wynikach osiąganych w Primera Division, czego znakiem było osiągnięcie jedynie środka tabeli w poprzednim sezonie. W bieżącej kampanii "Txuri-Urdin" radzili sobie jak dotychczas jeszcze gorzej, balansując na granicy strefy spadkowej, a ich ostatnia porażka okazała się przypieczętowaniem losu menedżera Sergio Francisco.

Mężczyzna w ciemnym ubraniu stoi na zielonej murawie stadionu ze spuszczoną głową, w tle widoczne są rozmazane sylwetki kibiców oraz miejsca siedzące.
Sergio FranciscoJuan Manuel Serrano ArceGetty Images

Real Sociedad jeszcze niedawno był w stanie meldować się w europejskich pucharach, natomiast już w ubiegłym sezonie widać było zdecydowany spadek formy baskijskiego klubu, który w tabeli Primera Division zakończył rozgrywki na 11. miejscu.

Przełomu nie przyniosła też nowa kampania, w której w 16 ligowych meczach "Txuri-Urdin" zdobyli łącznie... 16 punktów. Ostatnio zaś odnotowali naprawdę fatalną serię, która zmusiła zarząd drużyny do zdecydowanego kroku.

Real Sociedad zwalnia trenera. Koniec długoletniej przygody Sergio Francisco w San Sebastian.

W piątek 12 grudnia Real uległ 1:2 Gironie i była to dla ekipy z San Sebastian już trzecia porażka z rzędu. W niedzielę tymczasem ogłoszono, że ze stanowiska menedżera został zwolniony Sergio Francisco.

Jego obowiązki ma przejąć tymczasowo, do przerwy świątecznej, Ion Ansotegi, trener rezerw. Poniekąd doszło tutaj do swoistej powtórki z rozrywki, bowiem Francisco również obejmował ster w RSSS wcześniej prowadząc kadrę B "Biało-Niebieskich".

Choć 46-latek jako trener głównego zespołu przetrwał na stanowisku jedynie niespełna pół roku (objął je oficjalnie 1 lipca), to w Realu był obecny łącznie przez niemal dekadę - i to tylko jeśli mówimy o pracy szkoleniowca, bo przed laty występował on na Estadio Anoeta również jako piłkarz.

Klub pragnie docenić profesjonalizm, wysiłek i zaangażowanie Sergio Francisco, zarówno podczas pracy w pierwszej drużynie, jak i przez wszystkie lata spędzone w klubie.
padło w oficjalnym komunikacie Realu Sociedad.

Real Sociedad musi szukać przełamania. Okazją mecz w Pucharze Króla

Drużyna z San Sebastian do świąt Bożego Narodzenia rozegra jeszcze dwa mecze - 16 grudnia zmierzy się w Pucharze Króla z Eldense, z kolei 20 grudnia spróbuje swoich sił w Primera Division przeciwko Levante. Czy Nowy Rok przyniesie następnie zupełnie nowe otwarcie dla "Biało-Niebieskich"?

