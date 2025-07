Wielki plan Barcelony legł w gruzach. Zaskakujący zwrot akcji w Hiszpanii

Takiego zwrotu akcji nie spodziewał się nikt. O potencjalnym transferze Nico Williamsa do FC Barcelona mówiło się już od dłuższego czasu. Hiszpańskie media co rusz informowały, że w sprawie transferu reprezentanta Hiszpanii wszystko zmierza w pomyślnym kierunku dla mistrza Hiszpanii. Oficjalny komunikat Athletic Bilbao zmienia jednak wszystko. Klub poinformował o przedłużeniu kontraktu z Williamsem aż do 2035 roku.