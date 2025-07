FC Barcelona ma za sobą sezon znakomity, który zakończył się zdobyciem aż trzech tytułów. "Blaugrana" ustrzeliła krajowy tryplet, sięgając po wygraną w La Liga, Pucharze Króla oraz Superpucharze Hiszpanii. W każdym przypadku piłkarze Hansiego Flicka pokonywali odwiecznego rywala, a więc Real Madryt. Właśnie postać niemieckiego szkoleniowca jest tutaj bardzo ważna.

Były trener Bayernu Monachium sprawił bowiem, że gra Barcelony po poprzednim kompletnie nieudanym sezonie, się odmieniła w maksymalny sposób. Wpływ Niemca szczególnie widać było jeśli chodzi o funkcjonowanie ofensywny "Dumy Katalonii". Flick sprawił bowiem, że Robert Lewandowski odzyskał formę, a Lamine Yamal i Raphinha weszli na poziom wcześniej u nich niewidziany.

Rashford niebawem w Barcelonie. Padło "here we go"

Problemem było jednak to, że na ławce rezerwowych nie było odpowiedniej jakości do ich zastąpienia. Poza Ferranem Torresem Flick nie miał opcji do odmiany losów poszczególnych spotkań. Problemy z szerokością kadry w ataku dostrzegli także działacze, którzy okno transferowe chcieli rozpocząć od wzmocnienia ataku. Faworytem był Nico Williams, ale nie udało się dopiąć tego ruchu.

W związku z tym "Blaugrana" skupiła się na sprowadzeniu innego, zdecydowanie bardziej doświadczonego zawodnika, a więc Marcusa Rashforda. Prace nad transferem Anglika trwały tak naprawdę od zimy, gdy pierwszy raz pojawił się ten temat. Wydaje się, że tego lata nic już nie przeszkodzi Barcelonie. Rychły transfer potwierdził bowiem Fabrizio Romano, który ogłosił porozumienie swoim słynnym "here we go".

Anglik ma trafić do Katalonii na wypożyczenie z opcją wykupu. O transfer zabiegał podobno sam Hansi Flick, który chciał mieć skrzydłowego w drużynie najszybciej, jak się da. Według katalońskich mediów w najbliższych dniach Rashford przejdzie badania medyczne, a potem uda się z drużyną na mini turniej przygotowawczy do Azji.

Lewandowski i spółka gotowi na Benficę: Hansi Flick zdradza szczegóły [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

