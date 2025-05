Lewandowski gotowy na El Clasico, jego agent leci do Barcelony. Kluczowe spotkanie

FC Barcelona w trwający tydzień wkroczyła z nadzieją na to, że w poniedziałek 12 maja wciąż będzie w grze o historyczny tryplet. Już bardzo późnym wieczorem we wtorek stało się jednak jasne, że ta sztuka w tym sezonie podopiecznym Hansiego Flicka się nie uda. "Blaugrana" bowiem musiała uznać wyższość Interu Mediolan w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów . W dogrywce to gospodarze tamtego spotkania zadali decydujący "cios".

Marzenia o tryplecie prysnęły więc jak bańka mydlana, ale wciąż ekipa z Katalonii ma w tym sezonie jeszcze wiele do wygrania. Chodzi rzecz jasna o zwycięstwo w La Liga , które pozwoliłoby podkreślić dominację Barcelony na krajowym podwórku w tym sezonie. Droga do tego celu jest już naprawdę bardzo krótka, ale pierwszy z mostów, który trzeba przekroczyć, jest bardzo wymagający. W najbliższą niedzielę bowiem na Montjuic przyjedzie wypoczęty Real Madryt , który wciąż może o mistrzostwie marzyć.

Waży się przyszłość Flicka. Agent Lewandowskiego w Barcelonie

Mowa o Pinim Zahavim, a więc Izraelczyku, który opiekuje się karierą właśnie Lewandowskiego. Jak się jednak okazuje, tematem rozmów nie będzie to, co wydarzy się z Lewandowskim w najbliższym czasie. Według katalońskiego "Mundo Deportivo" 82-latek przyleci do Barcelony, aby oczywiście obejrzeć to widowisko sportowe, ale także ustalić wszelkie niezbędne detale ws. przedłużenia umowy Hansiego Flicka, którego karierą również zarządza Zahavi.