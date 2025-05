West Ham United ogłosił decyzję ws. Łukasza Fabiańskiego. Jest komunikat

Fabiański, który niedawno obchodził swoje 40. urodziny, osiągnął ten sam wyczyn, zdobywając nagrodę Hammer of the Year w 2019 roku po dołączeniu ze Swansea City poprzedniego lata. Polski bramkarz zagrał do tej pory 215 razy w ciągu siedmiu sezonów w klubie

~ dodano.