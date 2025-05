Flick oberwał po decyzji związanej z Lewandowskim. Tuż przed El Clasico wydano werdykt ws. Polaka

Od wtorku jest już jasne, że FC Barcelona w tym sezonie nie wywalczy czterech trofeów. Blaugrana po niebywale emocjonującym meczu na San Siro odpadła w półfinale Ligi Mistrzów z Interem Mediolan i na ewentualny finał tych rozgrywek będzie musiała czekać co najmniej jeden sezon więcej. Rozczarowanie w stolicy Katalonii było spore. Zwłaszcza dlatego, że jeszcze na dwie minuty przed końcem spotkania Barcelona prowadziła 3:2.

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 4:3 dla Interu , który zwycięstwo zapewnił sobie w dogrywce. Zespół z Katalonii bardzo szybko musi wziąć się w garść i skupić się na tym, co czeka ich w najbliższy weekend. Niewykluczone, że w niedziele odbędzie się mecz, który zadecyduje o losach mistrzowskiego tytułu w Hiszpanii. Obecnie Barcelona ma cztery punkty przewagi nad Realem. I to właśnie z Królewskimi Barca zmierzy się w niedzielę.

Flick krytykowany za decyzję związaną z Lewandowskim

Jest wielce prawdopodobne, że po nieco dłuższej przerwie w składzie Dumy Katalonii ponownie zobaczymy dwóch Polaków. Hansi Flick już wcześniej zapowiedział, że w El Clasico zagra Wojciech Szczęsny . Jeszcze niedawno nie było natomiast pewne, czy wykurować się na to spotkanie zdąży Robert Lewandowski . Napastnik zmagał się z urazem i musiał pauzować przez kilka tygodni. Jednak już we wtorek pojawił się na boisku .

"Według mnie Flick popełnił błąd taktyczny. Nie powinien był wypuścić Lewandowskiego pod koniec meczu. Nie z powodu jego niedawnego urazu, ale przez to, że Inter rzucił się w ostatnich minutach do ataku i można było wprowadzić wysokiego obrońcę, który wygrywałby pojedynki powietrzne, co było konieczne" - powiedział Markewycz w rozmowie z portalem Sport.ua. Szkoleniowiec dodał jednocześnie, że żałuje, iż Barcelona nie gra już w Lidze Mistrzów i wyraził nadzieję, że w Barcelonie zrobią wszystko, aby wzmocnić skład i zespół będzie jeszcze silniejszy.