Maciej Maciusiak zacisnął pięść. Na takiego zawodnika czekaliśmy. Padła jasna deklaracja

Kacper Tomasiak wciąż zadziwia. Takiego debiutanta w światowych skokach narciarskich nie było już dawno, a ci, którzy robili to, co nasz skoczek w debiucie, potem odnosili wielkie sukcesy. Od lat marzyliśmy o tym, by nasi juniorzy tak skakali. Teraz o tym, by równać do Tomasiaka myśli cała kadra. Skoczek z Bielska-Białej w drugim konkursie z rzędu i trzecim w tym sezonie walczył o podium. Po jego pierwszym skoku Maciej Maciusiak wpadł w euforię. Nasz trener już na progu wiedział, że to będzie doskonała próba 18-latka.

Zbliżenie na skoczka narciarskiego ubranego w kask i gogle z widocznymi nartami oraz flagą Polski na kasku. W rogu zdjęcia trener oraz członkowie sztabu szkoleniowego rozmawiają po skoku, na dolnym pasku widoczne są imię, nazwisko, kraj zawodnika oraz ...
Kacper Tomasiak i Maciej Maciusiak (w ramce)screen/EurosportINTERIA.PL

  • Kacper Tomasiak zachwyca w debiutanckim sezonie Pucharu Świata i regularnie zdobywa punkty, walcząc o podium już w drugim konkursie z rzędu.
  • Trener Maciej Maciusiak docenia talent młodego skoczka, podkreślając jego powtarzalność i zapowiada walkę o najwyższe lokaty, nie tylko Tomasiaka, ale całej polskiej kadry.
  • Mimo trudnych warunków pogodowych w Klingenthal oraz emocji związanych z ryzykiem dyskwalifikacji, polscy skoczkowie pokazali się z dobrej strony, a Kamil Stoch odnotował poprawę formy.
Kacper Tomasiak w serii próbnej skoczył najsłabiej z Polaków. Tymczasem w pierwszej serii konkursowej oddał znakomity skok. Uzyskał aż 134 metry. Dalej od niego poleciał jedynie Słoweniec Domen Prevc, który rozbił rywali, wygrywając z drugim w zawodach Austriakiem Stefanem Kraftem o ponad 25 punktów.

Niestety druga próba Tomasiaka nie była dobra. Nasz zawodnik za wcześnie wybił się z progu i potem walczył o odległość, co odbiło się na notach za lądowanie. Polak uzyskał dopiero 29. wynik drugiej serii i spadł na 18. miejsce.

Kacper Tomasiak pisze historię. Przed nim tylko wielkie nazwiska

Zaliczył jednak ósmy konkurs z rzędu w debiutanckim sezonie z punktami Pucharu Świata. Przed nim takiej sztuki dokonało tylko ośmiu skoczków w historii, a wśród nich są takie nazwiska jak: Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, Kazuyoshi Funaki, Andreas Wellinger, czy Domen Prevc.

To tylko pokazuje, w jakim miejscu jest 18-latek. To tylko kwestia czasu, kiedy zobaczymy go na podium, bo walczył o nie już w drugim konkursie z rzędu.

W sobotę w Klingenthal do podium było jednocześnie i blisko, i daleko. By na nie wskoczyć, trzeba oddawać naprawdę dobre skoki. Była jednak walka. Kacper w tym drugim skoku, podobnie jak w serii próbnej, wyszedł za wcześnie i w do tego jeszcze miał złe lądowanie. I tak uciekła nam "10". Zdobył jednak kolejne punkty, potwierdzając swoją pozycję
mówił Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków, w rozmowie z Interia Sport.

    Maciusiak wiedział już, kiedy Tomasiak jeszcze był na progu. I zapowiedział: będziemy walczyć o podium

    Szkoleniowiec już w momencie kiedy Tomasiak wybijał się z progu w pierwszej serii, uśmiechnął się i zacisnął pięść. Doskonale wiedział, że to będzie bardzo dobra próba.

    - W przypadku Kacpra od razu widać na progu, jaki to będzie skok. Widać, jak pracuje u niego noga i jak łapie rotację. Skacze bardzo powtarzalnie. Nawet powiedziałbym, że ma za mocną nogę i przez to wychodziły te skoki zbyt wcześnie, a to powodowało, że próg nie oddawał. Podobnie było w sobotę z Piotrkiem Żyłą - wyjaśniał Maciusiak.

    Po pierwszej serii konkursu Polska miała skoczka, który walczył o podium i dwóch kolejnych, którzy byli w "20". I gdyby tak to się utrzymało, to byłby naprawdę bardzo dobry konkurs Biało-Czerwonych. Skończyło się jednak na dwóch lokatach w okolicy 20. miejsce i dwóch w trzeciej "10".

    Będziemy walczyć o podium, bo stać nas na to
    zapowiedział Maciusiak.

    Do "20" wrócił znowu Kamil Stoch. On jeszcze w piątek wyglądał na nieco zrezygnowanego, ale w sobotę już potrafił się uśmiechać. Skoki też były o wiele lepsze niż dzień wcześniej.

    - Kamil nie może puścić luźno tych skoków. W Klingenthal jest już zdecydowana poprawa w locie, bo w Wiśle latał usztywniony. Nie działa u niego jeszcze próg. Nie ma takiego uderzenia z niego, tylko ten skok jest taki bardziej "wypluty". W locie jest zdecydowanie lepiej. Chce go nieść, ale na progu trzeba bardziej zapracować nogą - tłumaczył trener kadry.

    Zapachniało dyskwalifikacjami w Klingenthal

    Warunki w Klingenthal nie rozpieszczały skoczków. Wprawdzie wiatr nie przeszkadzał, ale była bardzo gęsta mgła. Na dole skoczni nie było kompletnie nic widać. Problem z tym, by dostrzec zawodników, mieli też trenerzy.

    Niewiele brakowało, a bylibyśmy świadkami kilku dyskwalifikacji właśnie z powodu gęstej mgły.

    - Maciek Kot ruszył dopiero, jak krzyknąłem trzeci raz. Jeden z Japończyków wystartował w ostatniej sekundzie - przyznał Maciusiak.

    W przedpołudniowym konkursie kobiet mieliśmy dyskwalifikację z powodu przekroczenia limitu czasu na starcie, a przecież panie rywalizowały w idealnych warunkach.

    Z Klingenthal - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Zawodnik skoków narciarskich w pełnym stroju sportowym stoi z uniesioną ręką, trzymając narty. W tle widoczna publiczność oraz bannery reklamowe.
    Kacper TomasiakPZNmateriały prasowe
    Maciej Maciusiak
    Maciej MaciusiakPZNmateriały prasowe
    Skoczek narciarski ląduje na ośnieżonym zeskoku, unosząc ręce dla utrzymania równowagi, w tle widoczne ślady na śniegu oraz fragmenty zielonych gałązek ozdabiających zeskok.
    Kacper TomasiakRONI REKOMAA/LehtikuvaAFP

