Polak pracuje u boku Horngachera. Tak wygląda ich współpraca
Grzegorz Sobczyk przez lata był ważną postacią w sztabie polskich skoczków, a następnie został trenerem Władimira Zografskiego. Dziś znów współpracuje z jednym z najbardziej cenionych szkoleniowców w skokach, Stefanem Horngacherem, a w rozmowie z WP SportoweFakty ujawnił, jaki naprawdę jest Austriak.
Grzegorz Sobczyk to jeden z najbardziej cenionych polskich trenerów w środowisku skoków narciarskich, choć przez długi czas pozostawał w cieniu największych nazwisk. Przez lata był ważnym członkiem sztabu reprezentacji Polski, pracując jako asystent trenera w okresie największych sukcesów "Biało-Czerwonych". Po 2022 roku zdecydował się jednak na odważny krok i rozstał się z kadrą. Dziś współpracuje z Niemcami, a na co dzień jest trenerem bułgarskiego skoczka Władimira Zografskiego, którego prowadzi do najlepszego sezonu w karierze.
To jedna z największych niespodzianek obecnych rozgrywek Pucharu Świata. W Ruce Zografski był o krok od historycznego podium dla Bułgarii, ostatecznie zajmując czwarte miejsce. Na tym jednak nie poprzestał - zadomowił się w ścisłej czołówce i aktualnie plasuje się na 11. pozycji w klasyfikacji generalnej. Mało kto zdaje sobie sprawę, że za tym sukcesem stoi właśnie Sobczyk, który po odejściu z polskiej kadry wybrał ryzykowną ścieżkę. Jak pokazuje czas, decyzja ta bardzo mu się opłaciła.
Grzegorz Sobczyk ujawnia. Taki jest Stefan Horngacher
W rozmowie z WP SportoweFakty trener podkreślił, że nie porównuje swojego zawodnika z Polakami. "Moim punktem odniesienia jest światowa czołówka Pucharu Świata. Jeśli chcemy się rozwijać, musimy patrzeć na najlepszych" - zaznaczył. Sobczyk skupia się na stabilnej dyspozycji fizycznej Zografskiego i powtarzalnej technice, co już przynosi efekty. Celem było regularne wchodzenie do TOP 15, a kolejnym krokiem ma być podium, także z myślą o zbliżających się igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.
Istotnym elementem tej drogi jest współpraca z niemiecką kadrą. Sobczyk ujawnił, jak wygląda jego relacja ze Stefanem Horngacherem, którego zna jeszcze z pracy w Polsce. "Obowiązuje u niego zasada pełnej dyskrecji i lojalności wobec zespołu. Przez dłuższy czas mnie obserwował i testował, zanim zaproponował współpracę. To trener o twardych zasadach, ale ceni profesjonalizm. Fakt, że to on wyszedł z inicjatywą, wiele mówi" - przyznał.
Dzięki temu Zografski trenuje dziś w silnej grupie, ma realne odniesienie do światowego poziomu i jest znacznie pewniejszy siebie. A Sobczyk, choć pracuje poza polską kadrą, znów znalazł się w centrum wielkiego sportu.