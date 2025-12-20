Fatalne informacje dla Stali Gorzów. To wygląda jak wyrok

To może być wyjątkowo trudny start sezonu dla Stali Gorzów. Skład drużyny, choć młody i ambitny, to jednak nie gwarantuje niczego. Większość ekspertów skazuje ten zespół na walkę w fazie play-down. Wszystkiemu nie pomógł także terminarz, który - delikatnie mówiąc - nie sprzyja Stali.

Stal na pierwsze punkty może poczekać nawet do rundy rewanżowej

Gorzowianie muszą być gotowi na trudny początek sezonu. Jeśli drużynie, którą ma poprowadzić trener Piotr Paluch, uda się szybko zdobyć gdzieś pierwsze punkty, to z pewnością duży ciężar spadnie z barków zawodników. Jednak o to łatwo nie będzie.

Dlaczego? Otóż eksperci, z którymi rozmawiamy kreślą czarny scenariusz dla Stali. - W najlepszym wypadku mogą zdobyć pierwsze punkty w piątej rundzie na wyjeździe w Częstochowie, ale to nie jest takie pewne. U siebie ciężko będzie coś wygrać - mówią nasi rozmówcy.

Sęk w tym, że w pierwszych siedmiu kolejkach Stal u siebie podejmie Spartę Wrocław, Motor Lublin i Falubaz Zieloną Górę, czyli ligową czołówkę. W żadnym z tych spotkań gospodarze faworytem nie będą.

Trudno też zakładać wyjazdowy sukces. Na start rozgrywek Stal pojedzie do Grudziądza, później do Leszna, a następnie do Częstochowy i Torunia. - Nadzieja dla nich to Włókniarz - przyznają eksperci, choć pod Jasną Górą nie brakuje głosów, że jeśli zespół Mariusza Staszewskiego ma wygrać w przyszłym sezonie jakiś mecz, to właśnie u siebie w konfrontacji ze Stalą.

Oczywście to wszystko to jedynie przedsezonowe spekulacje i prognozy, jednak w przeszłości już nie jeden klub miał olbrzymie problemy po trudnym starcie sezonu. Kiedy drużynie nie idzie, zaraz zaczyna się nerwowa atmosfera. W Gorzowie są raczej pogodzeni z tym, że za rok czeka ich finalnie jazda w play-down, ale kiepska runda zasadnicza może mieć później swoje reperksuje.

Układ meczów Stali Gorzów w pierwszej części sezonu:

1 runda:

GKM - Stal (wyjazd)

2 runda:

Stal - Sparta (dom)

3 runda:

Unia - Stal (wyjazd)

4 runda:

Stal - Motor (dom)

5 runda:

Włókniarz - Stal (wyjazd)

6 runda:

Stal - Falubaz (dom)

7 runda:

Apator - Stal (wyjazd)

