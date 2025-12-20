Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mistrzyni przemówiła po walce Paula z Joshuą. Trzy zdania

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Jake Paul po raz kolejny znalazł się w centrum uwagi świata sportu, tym razem po głośnej porażce z Anthonym Joshuą. Choć influencer został znokautowany w szóstej rundzie, ogromne wsparcie okazała mu narzeczona Jutta Leerdam. Jej reakcja po walce szybko obiegła media społecznościowe i poruszyła fanów.

Po lewej stronie bokser w rękawicach zostaje objęty przez sędziego podczas walki, w tle widoczni są inni członkowie ekipy. Po prawej młoda kobieta w sportowym ubraniu z logo sponsora, stoi z ręką na biodrze, w tle rozmyte wnętrze.
Jutta Leerdam zabrała głos po walce Jake'a PaulaEd Mulholland/Getty Images for Netflix/Getty Images, Sem van der Wal / ANP MAG / ANP via AFPAFP

Jake Paul to postać, która przez lata budziła skrajne emocje. Rozpoznawalność zyskał przede wszystkim dzięki działalności w serwisie YouTube, gdzie bił rekordy popularności i zarobił wiele milionów dolarów. Influencer szybko stał się jedną z największych gwiazd internetu, a jego nazwisko znały miliony młodych fanów na całym świecie. Z czasem mający polskie korzenie Amerykanin zaczął szukać dla siebie kolejnych wyzwań, a jednym z nich okazał się boks.

Początkowo wielu traktowało jego sportowe ambicje z przymrużeniem oka, jednak Jake Paul konsekwentnie pracował na zmianę wizerunku. Z youtubera stał się prawdziwym bokserem, który coraz częściej zyskuje szacunek w środowisku. Na swoim koncie ma walki m.in. z Nate'em Diazem, Andre Augustem, Ryanem Bourlandem czy nawet legendarnym Mikiem Tysonem. Każdy kolejny pojedynek udowadniał, że Paul podchodzi do boksu coraz poważniej.

Julia Szeremeta - Valeria Arboleda Mendoza. Walka z MŚ 2025. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Jutta Leerdam zwróciła się do Jake'a Paula po walce z Anthonym Joshuą

Ostatnim sprawdzianem była walka z Anthonym Joshuą. Tym razem influencer zmierzył się z mistrzem wagi ciężkiej, a starcie przyciągnęło tłumy kibiców zarówno do hali, jak i przed telewizory. Ukochana Jake'a, Jutta Leerdam, wspierała go właśnie w ten sposób. W szóstej rundzie Brytyjczyk znokautował Paula, a po przegranej walki głos zabrała holenderska łyżwiarka szybka. Na Instagramie pokazała zdjęcie z transmisji i opublikowała krótki filmik, pisząc: "Kochanie, jestem z ciebie dumna. Ogromny szacunek, że podjąłeś się tego wyzwania i tak dobrze poradziłeś sobie w walce z mistrzem wagi ciężkiej".

Osoba siedząca przed telewizorem ogląda relację ze sportowej gali bokserskiej, na ekranie widoczni są zawodnicy oraz członkowie ekipy bokserskiej, zbliżenie na moment po walce oraz napisy wyrażające dumę z uczestnictwa zawodnika.
Jutta Leerdam oglądała walkę ukochanego przed telewizoremInstagram/juttaleerdammateriał zewnętrzny

Historia miłości Jutty Leerdam i Jake'a Paula od ponad dwóch lat budzi ogromne zainteresowanie mediów. Sportsmenka, niegdyś okrzyknięta "najgorętszą łyżwiarką szybką na świecie", wcześniej była związana z Koenem Verweijem, jednak ten związek się rozpadł. Teraz jej serce należy do Paula, który kilka miesięcy temu oświadczył się ukochanej w pięknym miejscu. "Jesteśmy zaręczeni. Nie możemy się doczekać, aby spędzić razem wieczność" - napisał wówczas na Instagramie. Oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzielą się wspólnymi chwilami z fanami.

Para uśmiecha się szeroko, mężczyzna pokazuje dłonią pierścionek zaręczynowy założony na palec kobiety, oboje ubrani elegancko, na niebieskim tle z elementami napisu.
Jutta Leerdam i Jake PaulAndrew H. Walker/ShutterstockEast News
Jake Paul
Jake PaulSarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Jutta Leerdam
Jutta LeerdamCarina Johansen / NTBAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja