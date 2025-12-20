Jake Paul to postać, która przez lata budziła skrajne emocje. Rozpoznawalność zyskał przede wszystkim dzięki działalności w serwisie YouTube, gdzie bił rekordy popularności i zarobił wiele milionów dolarów. Influencer szybko stał się jedną z największych gwiazd internetu, a jego nazwisko znały miliony młodych fanów na całym świecie. Z czasem mający polskie korzenie Amerykanin zaczął szukać dla siebie kolejnych wyzwań, a jednym z nich okazał się boks.

Początkowo wielu traktowało jego sportowe ambicje z przymrużeniem oka, jednak Jake Paul konsekwentnie pracował na zmianę wizerunku. Z youtubera stał się prawdziwym bokserem, który coraz częściej zyskuje szacunek w środowisku. Na swoim koncie ma walki m.in. z Nate'em Diazem, Andre Augustem, Ryanem Bourlandem czy nawet legendarnym Mikiem Tysonem. Każdy kolejny pojedynek udowadniał, że Paul podchodzi do boksu coraz poważniej.

Jutta Leerdam zwróciła się do Jake'a Paula po walce z Anthonym Joshuą

Ostatnim sprawdzianem była walka z Anthonym Joshuą. Tym razem influencer zmierzył się z mistrzem wagi ciężkiej, a starcie przyciągnęło tłumy kibiców zarówno do hali, jak i przed telewizory. Ukochana Jake'a, Jutta Leerdam, wspierała go właśnie w ten sposób. W szóstej rundzie Brytyjczyk znokautował Paula, a po przegranej walki głos zabrała holenderska łyżwiarka szybka. Na Instagramie pokazała zdjęcie z transmisji i opublikowała krótki filmik, pisząc: "Kochanie, jestem z ciebie dumna. Ogromny szacunek, że podjąłeś się tego wyzwania i tak dobrze poradziłeś sobie w walce z mistrzem wagi ciężkiej".

Historia miłości Jutty Leerdam i Jake'a Paula od ponad dwóch lat budzi ogromne zainteresowanie mediów. Sportsmenka, niegdyś okrzyknięta "najgorętszą łyżwiarką szybką na świecie", wcześniej była związana z Koenem Verweijem, jednak ten związek się rozpadł. Teraz jej serce należy do Paula, który kilka miesięcy temu oświadczył się ukochanej w pięknym miejscu. "Jesteśmy zaręczeni. Nie możemy się doczekać, aby spędzić razem wieczność" - napisał wówczas na Instagramie. Oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzielą się wspólnymi chwilami z fanami.

