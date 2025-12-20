- Ta jej rola jest najgorsza, bo ma 22 lata, a ja wymagam od niej bardzo dużo, że ma być liderką. Czyli powinna dawać przykład jakie decyzje podejmuje, jak trenuje, jak żyje okołotreningowo, jak prowadzi się na roztrenowaniu i tak dalej - mówił niedawno na łamach Interii Tomasz Dylak, trener żeńskiej kadry narodowej w boksie.

Julia Szeremeta obrała jasny kierunek. Trener Dylak o jej słowach

Jedną z głównych bohaterek wywiadu była naturalnie Julia Szeremeta, która pociągnęła za sobą cały polski boks olimpijski, który zaczął urastać do monstrualnych rozmiarów. Mijający rok pokazał, że szkoleniowcy, dzięki przemyślanemu i jednolitemu systemowi szkolenia wśród pań, stworzyli pięściarskiego potwora, którego już może obawiać się cały pięściarski świat.

Dotąd najgłośniej było o tym, że Szeremeta odrzucała oferty występów na galach z pogranicza sportu i rozgrywki, gdzie proponowano jej bajońskie sumy. Wiadomo, tam potrzebują tak mocnych nazwisk, aby autoryzować swoje przedsięwzięcia sportowcami z krwi i kości. Pięściarka kat. 57 kg od początku była stawiana wobec jasnego wyboru przez swojego kadrowego trenera: albo ja, albo "freaki". Na szczęście wytrzymała tę próbę, pozostając w sporcie olimpijskim, w którym do zrealizowania ma najwyższy cel - złoto w Los Angeles w 2028 roku.

W ostatniej rozmowie z Interią Szeremeta przyznała, że apetyt na jej udział miało szefostwo wielkiego, telewizyjnego show. - Były propozycje do "Tańca z Gwiazdami", do wcześniejszej edycji, ale jak powiedziałam - boks ma sto procent priorytetu. Raczej nie mam czasu na takie propozycje, o ofertach z rodzaju "fame" nawet nie wspominając. Pewnie aktywność w takim programie dałaby mi dodatkowy rozgłos, ale na razie jest mi to niepotrzebne. Musiałabym się temu mocno poświęcić, co w ogóle wykluczyłoby mnie z treningów i przygotowań bokserskich. To dopiero może się stać po zakończeniu kariery, wtedy będzie odpowiedni czas, aby zatańczyć - odparła Szeremeta, nie zamykając sobie drogi na anteny Polsatu.

Dylak o Szeremecie: Czas na bycie większą gwiazdą jeszcze przyjdzie

O komentarz do tej postawy liderki swojej kadry zapytałem trenera Dylaka. Nie da się bowiem zaprzeczyć, że takimi trudnymi decyzjami pięściarka udowadnia, że nabywa coraz większą dojrzałość. 22-latka doskonale zdaje sobie sprawę, że udział w takim show dałby jej dodatkowy rozgłos, ale ma świadomość, że ucierpiałby na tym boks i misja Los Angeles, więc takie aktywności nie wchodzą w grę. Co myśli o tym selekcjoner?

Jula na pewno dojrzała po igrzyskach w Paryżu. Przez pierwsze pół roku można powiedzieć, że kontrolowałem jej karierę i decyzje, ale im dalej w las, zostawiałem ją samą. Widziałem, że jest gotowa na podejmowanie dobrych decyzji co do swojego życia i kariery. I teraz wszystkie decyzje tak naprawdę podejmuje sama, zaś o „Tańcu z Gwiazdami" dowiedziałem się dopiero później, w momencie gdy zrezygnowała. Twórcom bardzo zależało, to była już chyba druga edycja, przed którą chcieli ją zachęcić do tego, aby wzięła udział

I dodaje: - Jula jednak wie, że to jest długi czas, co przeszkodziłoby w przygotowaniach. Wówczas nie robiłaby takiego progresu bokserskiego, a wie, że później może to zrobić, na przykład po następnych igrzyskach. Zatem czas na bycie większą gwiazdą, bardziej rozpoznawalną, jeszcze przyjdzie. Dla nas najbardziej liczy się cel sportowy, dla Julii również, więc cieszę się z tego, że ona w ten sposób dojrzewa - podkreślił trener Dylak.

Julia Szeremeta: Ręka trochę boli, ale nie jest najgorzej. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Julia Szeremeta i Tomasz Dylak Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

Julia Szeremeta stawia boks na pierwszym miejscu. Decyzja, o której opowiedziała Interii, jest tego potwierdzeniem Aliaksandr Valodzin East News

Julia Szeremeta Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter