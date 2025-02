FC Barcelona długo męczyła się w niedzielnym meczu z Deportivo Alaves - tak, jakby wczesna pora rozgrywania tego spotkania nie wpłynęła dobrze na dyspozycję podopiecznych trenera Hansiego Flicka . W ich grzej pojawiało się sporo niedokładności, co - wobec szczelnie postawionych zasieków obronnych przez gości - sprawiało, że mimo upływających minut tablica wyników wciąż wskazywała na bezbramkowy remis.

Impas został przełamany, dopiero w 61. minucie, gdy skutecznością błysnął w końcu ten, na którego liczą fani FC Barcelona - Robert Lewandowski . Polak zjawił się tam, gdzie trzeba w odpowiednim czasie i pewnym uderzeniem wpakował do siatki piłkę, którą wstrzelił w pole karne Lamine Yamal.

FC Barcelona. Lewandowski pod lupą mediów, pochwały pod adresem Polaka

W roku 2025 Polak jest inny. Kiedy strzela gola, Barça wygrywa, a średnio zdobywa bramkę co 73 minuty

Dalej zaznaczono, że w grudniu Robert Lewandowski przeżył niespotykaną indolencję strzelecką i "nikt nie potrafi wytłumaczyć" , co wywołało jego zapaść po tak imponującym początku sezonu w wykonaniu 36-latka. Fakty są jednak takie, że w pięciu meczach trafił do siatki tylko raz.

W tym roku kapitan reprezentacji Polski wygląda już jednak zgoła inaczej. W ośmiu meczach zanotował siedem trafień, odradzając się w momencie, gdy drużyna najbardziej go potrzebowała - walcząc o Superpuchar Hiszpanii i próbując wygrzebać się z kryzysu w La Liga.

- Jego postępy są niepodważalne i potwierdzają to liczby - podkreśla "Marca", która stworzyła także ankietę, pytając swoich czytelników o to, czy Robert Lewandowski zostanie w tym roku królem strzelców La Liga. Aż 68 procent użytkowników stwierdziło, że tak, a dodatkowe 19, że poza koroną dla najskuteczniejszego piłkarza w Hiszpanii, dołoży do tego także Złotego Buta.