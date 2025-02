Robert Lewandowski bohaterem, znowu o nim głośno. Dał FC Barcelona nadzieję

FC Barcelona nie mogła pozwolić sobie na wpadkę podczas niedzielnego spotkania z Deportivo Alaves. Dzień wcześniej Real Madryt sensacyjnie przegrał z Espanyolem, więc pojawiła się okazja do ponownego podłączenia się do walki o mistrzostwo Hiszpanii. Mecz długo nie szedł po myśli "Blaugrany", ale w drugiej połowie na ratunek przyszedł Robert Lewandowski. To gol Polaka zapewnił drużynie bezcenne trzy punkty i przez to 36-latek pojawił się na okładkach kilku czołowych dzienników w kraju.