Barcelona doceniła Roberta Lewandowskiego. Piękny gest w kierunku Polaka niesie się po sieci

Robert Lewandowski to najlepszy piłkarz w historii Polski - z tym stwierdzeniem ciężko jest polemizować. Przez długie lata zawodowej kariery napastnik urodzony w stolicy naszego kraju osiągnął niemal wszystko, stając się autorytetem dla kolejnych generacji młodych zawodników. Najbardziej kojarzony jest zapewne ze swojej gry w barwach Bayernu Monachium, z którym to rok rocznie walczył o najwyższe możliwe cele. To właśnie w koszulce ekipy z Bawarii Lewandowski wywalczył między innymi jedyny w swojej dotychczasowej karierze tytuł za wygranie Ligi Mistrzów, a także pobił kilka nieprawdopodobnych rekordów, jak chociażby zdobycie 5 goli w zaledwie 9 minut w pamiętnym spotkaniu przeciwko Wolfsburgowi.