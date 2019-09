Najważniejszą informacją piątkowych meczów na siatkarskich ME było zwycięstwo Polski z Estonią 3:1. W innym meczu grupy D Ukraina rozprawiła się z Czechami, także tracąc jednego seta.

Ukraina, podobnie jak Polska, w końcowy sukces musiała włożyć sporo sił. Pierwsze dwie partie podopieczni Ugia Krastina wygrali do 21 i do 19. Trzeci set należał do Czechow, którzy oddali rywalom 19 "oczek". W czwartym secie Ukraińcy zwyciężyli do 22, dzięki czemu rozpoczęli swój udział w mistrzostwach Starego Kontynentu od wygranej.

Piątek 13.09, komplet wyników:





Grupa A (Montpellier, Francja)

Bułgaria - Rumunia 3:0 (28:26, 25:20, 25:20)



Bułgaria: Dymitrow Atanasow, Gocew Skrimow, Seganow, Josiwow, Salparow, Todorow, Kadamkow, Penczew, Sokołow, Grozdanow, Karakaszew, Petraw

Rumunia: Matei, Cristudor, Mihalcea, Dumitru, Gheorghita, Aciobanitei, Bartha, Lica, Bala, Suson, Balean, Kantor, Olteanu, Spinu

Grupa B (Bruksela, Belgia)

Serbia - Niemcy 3:0 (25:21, 25:17, 25:15)



Serbia: Serbia: Okolić, Kowacewić, Petrić, Cirowić, Peković, Krsmanowić, Iwowić, Jowowić, Atanasijević, Luburić, Majstorowić, Podrascanin, Lisiniać, Todorowić

Niemcy: Niemcy: Fromm, Krick, Schott, Reichert, Kaliberda, Boehme, Grozer, Zenger, Kampa, Brehme, Hirsch, Karlitzek, Baxpoehler, Zimmermann

Grupa C (Lublana, Słowenia)

Macedonia Północna - Turcja 0:3 (20:25, 23:25, 13:25)



Macedonia Północna: Angelowski, Gjorgiew G., Nikolow, Gjorgiew N., Milew, Nakow, Ljaftow, Milkow, Despotowski, Nikolowski, Andonov, Madjunkow, Iliew, Mihajlow

Turcja: Keskin, Avci, Güngör, Ünver, Savaş, Ekşi, Gülmezoğlu, Lagmudzija, Karasu, Güneş, Toy, Mert, Ulu, Döne

Grupa D (Rotterdam, Holandia)

Czechy - Ukraina 1:3 (21:25, 19:25, 15:19, 22:25)



Czechy: Monik, Hadrava, Dżaworonok, Zajicek, Finger, Kunc, Patocka, Bartos, Galabow, Bartos, Sobotka, Janku, Janouch, Sedlacek

Ukraina: Połujan, Wiecki, Płotnicki, Drozd, Browa, Terjomenko, Kowalczuk, Semeniuk, Didenko, Fomin, Szewczenko, Tomin, Jereszczenko, Hladenko

Estonia - Polska 1:3 (22:25, 27:25, 22:25, 17:25)



Estonia: Kreek, Toobal, Juhkami, Teppan, Täht, Maar, Kollo, Rikberg, Raadik, Tammemaa, Tamme, Aganits, Keel, Pulk

Polska: Nowakowski, Muzaj, Konarski, Komenda, Szalpuk, Leon, Wojtaszek, Drzyzga, Kubiak, Śliwka, Kochanowski, Zatorski, Bieniek, Kłos