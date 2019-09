ME siatkarzy

Reprezentacja Włoch pokonała w niedzielę w Nantes Turcję 3:0 (25:22, 25:18, 25:21) i awansowała do ćwierćfinału mistrzostw Europy siatkarzy.

Po wyrównanej pierwszej partii Włosi uzyskali w dwóch następnych wyraźną przewagę i pewnie awansowali do kolejnej fazy mistrzostw.



We wtorek, w meczu o awans do półfinału, zmierzą się w Nantes ze współgospodarzem tegorocznej edycji ME - Francją.

W poniedziałek, w ćwierćfinałowym pojedynku, reprezentacja Polski zagra w Apeldoorn, o godz. 20.00, z Niemcami.

Wyniki 1/8 finału i program:

Nantes

Francja - Finlandia 3:0 (25:16, 25:23, 25:21)

Włochy - Turcja 3:0 (25:22, 25:18, 25:21)

Antwerpia

Serbia - Czechy 3:0 (31:29, 25:21, 25:18)

Belgia - Ukraina 2:3 (22:25, 25:21, 25:14, 18:25, 10:15)

Lublana

Rosja - Grecja 3:0 (25:16, 25:15, 25:16)

Słowenia - Bułgaria 3:1 (25:27, 25:17, 25:16, 25:17)

Apeldoorn

Holandia - Niemcy 1:3 (17:25, 22:25, 32:30, 23:25)

Polska - Hiszpania 3:0 (25:18, 25:13, 25:16)

ćwierćfinały

1. Lublana (23 września)

Rosja - Słowenia (20.30)

2. Apeldoorn (23 września)

Polska - Niemcy (20.00)

3. Nantes (24 września)

Francja - Włochy (20.45)

4. Antwerpia (24 września)

Serbia - Ukraina (20.30)

półfinały

26 września

zwycięzca Ć1 - zwycięzca Ć2, Lublana (20.30)

27 września

zwycięzca Ć3 - zwycięzca Ć4, Paryż (20.45)

28 września

mecz o 3. miejsce - Paryż (18.00)

29 września

finał - Paryż (17.30)