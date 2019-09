Polscy siatkarze później niż planowali dotrą do Lublany, gdzie w czwartek zmierzą się z gospodarzami w półfinale mistrzostw Europy. Lot z Amsterdamu, na który zakupione bilety mieli "Biało-Czerwoni", został odwołany z powodu strajku słoweńskich linii lotniczych.

Podopieczni Vitala Heynena wszystkie siedem dotychczasowych meczów czempionatu rozegrali w trzech holenderskich miastach. W poniedziałkowy wieczór w 1/8 finału pokonali w Apeldoorn Niemców 3:0. Po spotkaniu udali się do hotelu, by się spakować przed porannym lotem z Amsterdamu.

Po dotarciu na lotnisko okazało się jednak, że ich podróż nie będzie przebiegała zgodnie z pierwotnym planem. Lot zaplanowany na godz. 10.15 został odwołany.

Jak poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej, trwa szukanie zastępczego połączenia.

"Jest nadzieja na bilety do Zagrzebia, ale nie dla wszystkich..." - napisano na związkowym koncie na Twitterze.

Podróż do stolicy Słowenii nie jest jedyną, jaka czeka "Biało-Czerwonych". Mistrzowie świata na pewno będą grali do końca turnieju. Bez względu na wynik konfrontacji z współgospodarzami ME, Polacy z Lublany przeniosą się do Paryża, gdzie odbędzie się decydująca walka o medale.



Pozostałych dwóch półfinalistów poznamy we wtorek. O godz. 20.30 w Antwerpii Serbowie zmierzą się z Ukraińcami, a pół godziny później w Nantes rozpocznie się hit ćwierćfinałów Francja - Włochy.