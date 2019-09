- Jak będą mieli 50 asów serwisowych, to prawdopodobne wygrają. Do tej pory nie zdarzył mi się taki mecz, więc nie sądzę, żeby zdarzył się tym razem - powiedział kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski Michał Kubiak przed czwartkowym meczem ze Słowenią w półfinale mistrzostw Europy. Początek o godz. 20.30, relacja na żywo w Interii.

Polscy siatkarze zagrają w Lublanie ze Słoweńcami w półfinale mistrzostw Europy. "Biało-Czerwoni" znaleźli się w najlepszej czwórce tej imprezy pierwszy raz od 2011 roku. W ćwierćfinałowych spotkaniach Polacy pokonali Niemców 3:0, a Słoweńcy wygrali z Rosjanami 3:1.

W rozmowie z Cezarym Gurjewem z Polskiego Radia, kapitan reprezentacji Polski Michał Kubiak odniósł się do warunków, w jakich przyjdzie grać naszym siatkarzom przed słoweńską publicznością.



- Trzeba pamiętać o tym, że kibice mogą podnieść drużynę na duchu, ale widownia nie gra za ciebie. Trzeba zagrać naprawdę dobrze, żeby nas pokonać. Uważam, że jesteśmy lepszym zespołem. Trzeba będzie udowodnić to na boisku. To jest sport i może się tu wszystko zdarzyć. Nikogo nie lekceważę, to będzie naprawdę trudny mecz - ocenił Kubiak.

Słoweńcy słyną ze znakomitej zagrywki. Michał Kubiak uważa jednak, że Polacy znajdą sposób na pokonanie przeciwników. - Jak będą mieli 50 asów serwisowych, to prawdopodobne wygrają. Nie będziemy mieli na to wpływu, trzeba będzie im pogratulować i życzyć powodzenia w finale. Do tej pory nie zdarzył mi się taki mecz, więc nie sądzę, żeby zdarzył się tym razem. Mamy argumenty, żeby przeciwstawić się ich dobrej zagrywce i zrobimy wszystko, żebyśmy to my wygrali - obiecał kapitan naszej kadry.

Kubiak podkreślił, że Polacy nie skupiają się na sukcesach odnoszonych w przeszłości. - To już historia. Fajnie mieć dużo tytułów, ale tytuły za ciebie nie grają. Za każdym razem musisz udowadniać, że jesteś dobry. Przed nami nowe wyzwanie. Nie byliśmy w czołówce mistrzostw Europy od kilku lat. Mamy teraz okazję zrobić coś dużego - powiedział.

Kapitan "Biało-Czerwonych" przyznał, że nie czuje się wzorem dla zawodników z innych krajów. - Żeby być wzorem, musisz udowadniać swoją wartość każdego dnia. To, że rok temu zostaliśmy mistrzami świata, nic nie znaczy. Chcemy, by nasza przygoda trwała jak najdłużej, byśmy grali jak najlepiej. Pokazujemy na pewno niezłą siatkówkę. Pamiętajmy, że nasz zespół powstał od nowa. Zaszły dwie zmiany w pierwszej szóstce w porównaniu do tej z ostatnich MŚ. Wciąż gramy na wysokim poziomie. Pamiętając o tym, chcemy wciąż jak najlepiej się prezentować i wygrywać - zakończył Kubiak.