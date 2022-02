Kulesza już 26 lutego poinformował, po rozmowach z piłkarzami, że "Biało-Czerwoni" nie zamierzają zagrać z Rosją w barażu o awans na finały MŚ 2022, który pierwotnie miał się odbyć w Moskwie.

W niedzielę FIFA zajęła się sytuacją Rosji, która kilka dni wcześniej zaatakowała Ukrainę i nadal prowadzi na jej terenie działania wojenne. Futbolowa centrala nie zdecydowała się na wykluczenie Rosji, w zamian proponując sankcje, które tak naprawdę są półśrodkami.

Podano, że Rosja będzie mogła zagrać w barażach, ale domowe mecze będzie rozgrywać na neutralnym terenie, nie będzie używana flaga, nie będzie odgrywany hymn, a także nazwa kraju, zamiast tego ma występować Rosyjski Związek Piłki Nożnej.

Wojna na Ukrainie. Baraż Rosja - Polska. Cezary Kulesza o decyzji FIFA

Na 24 marca zaplanowano w Moskwie półfinałowy baraż Rosja - Polska. Pięć dni później jego zwycięzca zmierzyć się miał na swoim terenie z triumfatorem pary Szwecja - Czechy o bezpośredni awans do mundialu.



"Dzisiejsza decyzja FIFA jest dla nas nie do zaakceptowania. W sytuacji wojny na Ukrainie nie interesuje nas gra pozorów" - napisał jednak Kulesza.

Do oświadczenia FIFA odniósł się także Rosyjski Związek Piłki Nożnej (RFS).

"Nie widzimy podstaw prawnych do odwołania barażu pomiędzy reprezentacjami Rosji i Polski, a następnie spotkania z jednym z zespołów z pary Szwecja - Czechy. RFS kontynuuje przygotowania do tych meczów" - napisano. Więcej tutaj .

Oto oświadczenie PZPN-u, podpisane przez Cezarego Kuleszę:

Polski Związek Piłki Nożnej oświadcza, że w wyniku brutalnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i trwającej tam wojny, nie widzi możliwości rywalizowania z reprezentacją Rosji w barażach o awans do Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku bez względu na nazwę drużyny złożonej z rosyjskich piłkarzy oraz miejsce rozgrywania meczu.

W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, potępianej niemal na całym świecie, to jedyna decyzja, jaką możemy podjąć. Występ w meczu z reprezentacją Rosji byłby haniebny nie tylko dla naszych reprezentantów, ale dla całego środowiska piłkarskiego, byłby zaprzeczeniem solidarności z narodem ukraińskim. Jako związek piłkarski odmawiamy udziału w meczach barażowych, w których występuje drużyna z Rosji.

Jednocześnie wzywamy władze FIFA do natychmiastowej reakcji na brutalną przemoc, którą codziennie obserwujemy na terytorium niepodległej Ukrainy. Jeśli dokument "Polityka praw człowieka FIFA" ("FIFA’s Human Rights Policy") to coś więcej niż tylko słowa na papierze, teraz nadszedł czas, aby wprowadzić go w życie, wykluczając Rosyjski Związek Piłki Nożnej z eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku.