Skrzydłowy też może poprowadzić do wygranej. Siódemka 9. serii ORLEN Superligi

SIÓDEMKA 9. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Bramkarz: Zurabi Tsintsadze (Zepter KPR Legionowo)

Drugie wyróżnienie z rzędu dla bramkarza z Gruzji. Przed tygodniem odbił 14 piłek, a teraz poprawił ten wynik. W wygranym spotkaniu z Zagłębiem w Lubinie zatrzymał 16 rzutów, co dało mu 42 procent skuteczności. Obronił dwa z czterech rzutów karnych.

Lewy skrzydłowy: Maksim Krasouski (Handball Stal Mielec)

29-latek błysnął skutecznością, z której był znany w swoim kraju. Dołożył nie cegiełkę, a dużą cegłę do zwycięstwa beniaminka w Kwidzynie. Był aktywny w obronie, do tego prawie bezbłędny w ofensywie, chociaż często przyszło mu kończyć rzuty z bardzo trudnych pozycji. Ręka nie zadrżała mu w samej końcówce, kiedy ważyły się losy trzech punktów. Spotkanie zakończył z 10 golami.

Lewy rozgrywający: Zoltan Szita (Orlen Wisła Płock)

Węgier znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji. Pod nieobecność Mirsada Terzicia i Abela Serdio odgrywa bardzo ważną rolę w obronie. W starciu z Azotami Puławy, które odbyło się w legendarnej "Blaszak Arenie", wykazał się również w ofensywie. Na swoim koncie zapisał siedem goli i cztery asysty.

Środkowy rozgrywający: Miha Zarabec (Orlen Wisła Płock)

Doświadczony Słoweniec dobrze zarządzał tempem gry swojego zespołu, po mistrzowsku rozdzielając piłki. W starciu z Azotami zaliczył 10 asyst, do których dołożył jedną bramkę.

Prawy rozgrywający: Joel Ribeiro (Netland MKS Kalisz)

Leworęczny Portugalczyk bardzo dobrze poradził sobie po drugiej stronie boiska. W pewnie wygranym spotkaniu w Piotrkowie Trybunalskim był aktywny. Zdobył siedem bramek i posłał trzy ostatnie podania.

Prawy skrzydłowy: Tomasz Kosznik (KGHM Chrobry Głogów)

Podopieczni Witalija Nata odnieśli drugie domowe z rzędu, znów w ramach hasła "spokojnie jedną". 23-latek zanotował bardzo dobrą skuteczność w starciu z Corotop Gwardią Opole. Rzucił siedem goli przy tylko jednej pomyłce. Ręka nie zadrżała mu przy jednym rzucie karnym, do którego podszedł.

Kołowy: Arciom Karaliok (Industria Kielce)

Białorusin wrócił do formy, którą imponował w latach, w których klub z Kielc grał w dwóch finałach Ligi Mistrzów z rzędu. Być może jest jeszcze lepszy. W czwartek rozegrał kapitalne spotkanie w Bukareszcie, a w sobotę nie schodził poniżej bardzo dobrego poziomu w Ostrowie Wielkopolskim. W pierwszej połowie przede wszystkim bronił, ale kiedy trzeba biegał do kontry i rzucał karne. W drugiej części dostał również swoje minuty w ofensywie, poprawiając dorobek strzelecki. Rzucił sześć goli przy stuprocentowej skuteczności.

Zawodnik serii: Maksim Krasouski (Handball Stal Mielec)

Arciom Karaliok Piotr Matusewicz East News

Zurab Tsintsadze materiały prasowe/materiały zewnętrzne materiały prasowe

Artur Szalpuk - najlepsze akcje MVP meczu Ślepsk Malow Suwałki – Asseco Resovia Rzeszów. WIDEO Polsat Sport