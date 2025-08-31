Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dla niego to była szczególna "Święta Wojna". "Milion emocji"

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Piotr Jędraszczyk urodził się w Łodzi , a teraz wrócił do tego miasta, by zdobyć Superpuchar Polski w piłce ręcznej. Jego Industria Kielce po rzutach karnych pokonała Wisłę Płock, a w konkursie Jędraszczyk się nie pomylił. - Gdy podchodzisz do takiego karnego, to w sobie masz milion emocji. Ale później wszystko cichnie i w głowie jest pustka - opowiada.

Piotr Jędraszczyk
Piotr JędraszczykPAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix.pl

Industria w meczu o Superpuchar w Atlas Arenie prowadziła już nawet pięcioma bramkami, ale w końcówce dała się dogonić rywalom.

- Też jesteśmy ludźmi i popełniamy różne błędy, które przeciwnik może wykorzystać. Ważne, że na koniec udało nam się dowieźć remis i wygrać karne. Jestem bardzo szczęśliwy, bo osiągnęliśmy cel i już nie mogę się doczekać dalszej części sezonu - zaznacza Jędraszczyk.

W meczu etatowym wykonawcą rzutów karnych w Industrii był Piotr Jarosiewicz, ale do rozstrzygnięcia spotkania potrzebnych było po pięciu zawodników z obu drużyn. W Industrii jednym z nich był właśnie Jędraszczyk.

- Przed sezonem coś było mówione, że mogę rzucać karne, ale w meczu bardzo dobrze szło to Piotrkowi. W konkursie karnych nie mógł jednak rzucać tylko on i byłem przygotowany, że zostanę wytypowany - przyznaje Jędraszczyk.

 Gdy podchodzisz do takiego karnego, to jest milion emocji, a później wszystko cichnie i w głowie jest pustka. Trzeba po prostu podejść i wykonać rzut. Bardzo się cieszę, że udało mi się dołożyć cegiełkę do tego zwycięstwa – dodaje.

Piotr Jędraszczyk - łodzianin z Superpucharem Polski

Chwilę po rzutach karnych, Industria mogła już świętować ze swoimi kibicami zdobycie Superpucharu. Dla Jędraszczyka był to szczególny moment, bo po to trofeum sięgnął w swojej rodzinnej Łodzi.

- Bardzo się z tego cieszę, bo według mnie Łódź jest bardzo dobrą lokalizacją dla sportu. Jesteśmy w centrum kraju i każdy do tego miasta ma w miarę blisko. Do tego fajnie wrócić do siebie. Publiczność dziś dała radę. Miasto tu od zawsze żyje sportem, pamiętam jak np. chodziłem na mecz siatkówki i atmosfera była super - przyznaje.

- Superpuchar dla kibiców to jest w ogóle fajne widowisko, bo spotykają się dwie najlepsze drużyny w kraju, więc promocja dyscypliny jest na wysokim poziomie. Uważam, że taki mecz to dobry pomysł. Jesteśmy w światowej czołówce piłki ręcznej i te "Święte Wojny" zawsze przynoszą dużo emocji, a oglądalność wzrasta - dodaje.

Z Łodzi Piotr Jawor

Zawodnik w żółto-niebieskim stroju uniesiony w górę przez współzawodnika w białej koszulce podczas meczu piłki ręcznej, w tle drużyna ubrana w niebieskie stroje oraz hala sportowa.
Mecz o Superpuchar PolskiPAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix.pl
Zawodnicy drużyny piłki ręcznej ubrani w żółto-niebieskie stroje świętują zwycięstwo, trzymając trofeum Superpucharu Polski, nad nimi konfetti, w tle logo wydarzenia.
Mecz o Superpuchar PolskiPawel Andrachiewicz Newspix.pl
Dwóch zawodników walczy o piłkę podczas meczu piłki ręcznej, jeden w niebieskim stroju z numerem 22 unosi piłkę nad głową, drugi w żółto-niebieskim stroju z numerem 5 blokuje przeciwnika ręką, w tle widoczna publiczność oraz sędzia.
Mecz o Superpuchar PolskiPAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix.pl
