Piłkarze Corinthians zastraszeni przez kibiców po meczu. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Piłkarze brazylijskiego Corinthians musieli w panice uciekać do autokaru po tym, jak przegrali ligowy mecz z Fluminense 1-2. Po dziewięciu meczach zespół ma dziewięć punktów. To spowodowało wściekłość kibiców, którzy wyrazili swoje niezadowolenie śledząc piłkarzy do ich autokaru i krzycząc w ich kierunku. Musieli interweniować ochroniarze.