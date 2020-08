Dariusz Dziekanowski dla Interii: Legia nie wierzy w sukces. Wideo WIDEO |

- Kupowanie za darmo kojarzy mi się z zakupami second hand. Jeżeli ktoś się wybiera na poważną imprezę, to nie idzie do second handu, tylko kupi markowe i dobre jakościowo rzeczy. Nie wiem, czy Filip Mladenović, który przyszedł do Legii za darmo to piłkarz, który zbawi Legię. W ogóle nie jestem zwolennikiem pozyskiwania piłkarzy, którzy ukończyli 28 lat. Gdyby prezentowali określoną wartość, to na pewno zainteresowały by się nimi klubu z mocniejszych lig. Legia chyba nie wierzy w sukces w europejskich pucharach, robi takie ruchy trochę mało przekonywujące - mówi w rozmowie z Interią ekspert Polsatu Sport, były reprezentant Polski i były napastnik Legii Warszawa Dariusz Dziekanowski.