Tomasz Sokołowski dla Interii: Rozgrywki miały być zakończone, ale podejmiemy rękawicę. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Chcemy awansować do 3. ligi i się rozwijać. Ciężko na to pracowaliśmy przez większą część sezonu. To będzie trudne zadanie rozegrać trzy mecze w ciągu trzech dni, ale się dostosujemy - mówi Tomasz Sokołowski, trener Drukarza Warszawa, komentując decyzję Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej o rozegraniu zaległych meczów z rundy wiosennej pomiędzy czterema najlepszymi zespołami z obu grup. Spotkania mają się odbyć do 17 czerwca.