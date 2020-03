Igor Angulo (Górnik) po meczu z Pogonią Szczcin. Wideo WIDEO |

- Pogoń to mocna drużyna, zajmują trzecie miejsce w tabeli, ale to my zasłużyliśmy na zwycięstwo. Zawsze to powtarzam, że jeśli będziemy odpowiednio skoncentrowani, to możemy wygrać z każdym - stwierdził napastnik Górnika Zabrza Igor Angulo po zwycięstwie z Pogonią Szczecin 3-1.