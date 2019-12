Jakub Moder (Lech Poznań) po meczu z Arką Gdynia. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Mieliśmy dużo sytuacji w pierwszej i drugiej połowie. Mogliśmy "zamknąć" to spotkanie. Steinbors zagrał znakomite zawody, a my nie wykorzystaliśmy okazji. Jest w nas duża złość, bo nie tak to sobie wyobrażaliśmy - powiedział pomocnik Lecha Poznań Jakub Moder po meczu z Arką Gdynia (1-1).