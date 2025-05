Oficjalnie. Kluczowe wieści ws. meczu Świątek w Rzymie

Świątek miała już okazję trenować m.in. z Wiktorią Azarenką czy Ons Jabeur na rzymskich kortach ziemnych. Oprócz tego Polka zagościła na konferencji prasowej, podczas której odniosła się do swoich ostatnich wyników. - Czuję, że popracowałam nad kilkoma technicznymi rzeczami w moim serwisie i forhendzie. Wiem, że nie zawsze byłam w stanie wdrożyć to na korcie. To jest tenis. Nie mam, powiedzmy, trzech miesięcy na zmianę jakiejś technicznej rzeczy, wtedy twoje ciało po prostu to pamięta - tłumaczyła.

