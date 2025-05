Są wściekli na Marciniaka. Polak odpowiada na zarzuty z Barcelony. Nie hamował się

Nie zabrakło jednak osób, które stanęły w obronie polskiego arbitra. Jedną z nich był szkoleniowiec "Nerazzurrich" Simone Inzaghi , który jeszcze podczas meczu w dość ekspresywny sposób wyrażał swoje odczucia, związane z niektórymi decyzjami Marciniaka. Mimo to po zakończeniu spotkania nie kierował on swych słów krytyki pod adresem arbitra, a bardziej pomeczowych wypowiedzi rywali ze stolicy Katalonii .

Marciniak odpiera ataki przedstawicieli FC Barcelony. "Nikogo nie skrzywdziłem"

Narastające głosy krytyki z obozu "Dumy Katalonii" sprawiły, że Marciniak postanowił ustosunkować się do zarzutów. Zrobił to na łamach egipskiego "Cairo News". "To wszystko jest zabawne. Ich uwagi są śmieszne. Co mogę powiedzieć o tych głupich komentarzach? Nikogo nie skrzywdziłem" - mówił polski arbiter, cytowany przez portal "as.com".