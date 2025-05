Krecz w starciu wielkich gwiazd. Magda Linette poznała rywalkę w Rzymie

W pojedynku, którego stawką był awans do głównej drabinki turnieju 1000 w Rzymie Maria Sakkari pokonała Maję Chwalińską. Greczynka wygrała z Polką 3:6, 6:3, 6:1 i tym samym wywalczyła sobie miejsce w tych prestiżowych zawodach.

Pierwszą rywalką Marii Sakkari była Belinda Bencic . Szwajcarka była faworytką do zwycięstwa w tym pojedynku, ale tym razem na korcie nie dopisało jej zdrowie. Tym razem Bencic nie była w stanie dokończyć meczu i właśnie w takich okolicznościach pożegnała się z Rzymem.

Krecz po pierwszym secie. Linette poznała pierwszą rywalkę w Rzymie

W pierwszym secie Maria Sakkari była zdecydowanie lepsza od swojej rywalki. Na korcie było widać aż zaskakującą dominację. Ta odsłona zakończyła się wynikiem 6:2 . Po zakończeniu seta Belinda Bencic postanowiła poddać mecz i po interwencji fizjoterapeuty udała się do szatni.

W ostatnich latach Linette i Sakkari grały ze sobą tylko jeden raz i miało to miejsce bardzo niedawno. To tego pojedynku doszło bowiem 25 kwietnia tego roku w Madrycie. Wówczas Sakkari pokonała Linette bez straty seta 7:6(5), 6:3. Teraz Polka będzie miała okazję do rewanżu.