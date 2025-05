Ogłaszają dzień po dramacie Barcelony. To koniec. Szczęsnego nie ma na liście

Ośmiu piłkarzy Barcelony znalazło się w gronie nominowanych do ligowej Jedenastki Sezonu. W tej grupie uwzględniony został Robert Lewandowski, aktualny lider klasyfikacji strzelców. Na liście wyróżnionych próżno natomiast szukać Wojciecha Szczęsnego, który do niedawna uchodził za niezawodny talizman "Dumy Katalonii. Z nim między słupkami w La Liga drużyna wprawdzie nie przegrała, ale to nie wystarczyło, by ubiegać się o miejsce w corocznie wybieranym dream teamie.