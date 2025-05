Tego w kadrze Nikoli Grbicia jeszcze nie było. Tak Polacy chcą zaskoczyć rywali

Po przełamaniu "klątwy" olimpijskiego ćwierćfinału i srebrnym medalu olimpijskim z ubiegłego roku Nikola Grbić zdecydował się na zmiany w kadrze. Nie doszło jednak do rezygnacji z gry w narodowych barwach Bartosza Kurka, czego wielu się spodziewało. Powołań nie otrzymało za to pięciu wicemistrzów z Paryża. I choć cała piątka otrzymała wolne lato w porozumieniu z selekcjonerem i w przyszłości może wrócić do kadry, w reprezentacji idzie nowe. Reklama

Na razie Grbić ma do dyspozycji 18 zawodników, w tym czterech, których dowołał dodatkowo do pomocy treningach. W Spale, gdzie kadra rozpoczęła zgrupowanie, przebywa obecnie sześciu debiutantów: Jakuba Nowaka, Mateusza Nowaka, Mateusza Czunkiewicza, Alaksieja Nasewicza i Maksymiliana Graniecznego. Do tego można też doliczyć Michała Gierżota, który co prawda dwa razy był już powoływany do reprezentacji, ale z powodu kontuzji nie zdążył w niej rozegrać ani jednego spotkania.

Mam nadzieję, że wielu zawodników jest zadowolonych. Część pewnie nie, ale rozumiem, że każdy chciałby grać w reprezentacji, szczególnie w Polsce. Mamy cztery sezony do następnego celu, jest więc okazja, by obejrzeć młodych zawodników, którzy mają duże możliwości i talent, mogą się rozwijać. To dla mnie szansa, by się im przyjrzeć. Zobaczę, w jakich elementach mogą się poprawić, zrobić progres ~ zaznacza Grbić.

Bartosz Kurek i Bartosz Bednorz przyjadą wcześniej. Na Wilfredo Leona trzeba będzie poczekać

do grupy mniej zadowolonych siatkarzy należą zapewne Bartosz Kwolek czy Karol Butryn, dla których zabrakło miejsca w składzie Grbicia. Wśród siatkarzy aktualnie przebywających na zgrupowaniu najstarszy jest Rafał Szymura, który latem skończy 30 lat i wraca do kadry po dwóch sezonach przerwy. Wkrótce w Spale pojawią się jednak posiłki złożone z bardziej doświadczonych zawodników. Do drużyny na początku przyszłego tygodnia powinni dołączyć Bartosz Bednorz i Bartosz Kurek. Przyjazd zawodników Bogdanki LUK Lublin i PGE Projektu Warszawa zależy od tego, kiedy zakończą sezon w PlusLidze - to może nastąpić już w środę . Większość z nich ma dostać tydzień przerwy.

Wyjątkiem w lubelskiej drużynie będzie Wilfredo Leon, który ma się pojawić na kadrowych treningach dopiero 2 czerwca, podobnie jak doświadczeni kadrowicze z innych wciąż grających klubów. Część zawodników sama nie chciała zresztą planować po sezonie długiego rozbratu z siatkówką.

"Ważne, że żaden z zawodników, którzy jeszcze grają w klubach, nie ma bardzo dużych problemów zdrowotnych. Przerwa dla nich zależy od tego, kiedy skończą sezon. Co do zawodników, którzy grali w Paryżu, mój pomysł jest taki, że przyjadą na kadrę 2 czerwca. Ale kiedy dzwoniłem do Tomka Fornala, powiedział: przepraszam, nie chcę mieć więcej niż dwa tygodnie przerwy, bo przytyję" - żartuje Grbić. "Po dwóch tygodniach przerwy z fizjologicznego punktu widzenia zaczynasz od zera. Dlatego myślę, że tydzień to dobra opcja".

Ci, którzy dołączą do drużyny najpóźniej, nie tylko nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu składu na towarzyski turniej Silesia Cup pod koniec maja, ale i nie pojadą na pierwszy turniej Ligi Narodów do Xi'an w Chinach, gdzie Grbić nie planuje zabrać żadnego z uczestników ostatnich igrzysk. W majowych sparingach z Bułgarią, Ukrainą i Niemcami można więc spodziewać się kadry złożonej głównie z mało doświadczonych zawodników - Grbić na razie planuje, że zabierze na Silesia Cup 16 siatkarzy.

"Mamy trzy spotkania i myślę, że nie będzie zawodników, którzy zagrają w każdym spotkaniu. Będziemy dużo zmieniać. Rozumiem, że wynik jest ważny, ale dla mnie ważniejsze jest, by zobaczyć, jak zawodnicy będą w stanie zagrać w oficjalnym spotkaniu kadry. Czym innym jest gra w klubie, czym innym treningi w reprezentacji, a czym innym mecz kadry, kiedy patrzy na ciebie 10 tysięcy ludzi. Chciałbym zobaczyć, jak reagują w takich sytuacjach" - argumentuje Grbić.

Później selekcjoner powinien wyłonić skład na turniej w Chinach. Zdecyduje też o losie siatkarzy, którzy są przymierzani do gry na Uniwersjadzie - niewykluczone, że niektórzy z nich pozostaną w treningach z pierwszą reprezentacją.

Nikola Grbić odsłania plany. Nowość w kadrze, kibice zauważą od razu

Kadrę czekają w tym sezonie zmiany personalne, ale nie tylko - również językowe. Na początku pracy z reprezentacją Polski Serb porozumiewał się z drużyną i mediami po angielsku. Z dziennikarzami w poprzednim sezonie zaczął już regularnie rozmawiać po polsku, ale wciąż głównym językiem w czasie treningów i meczów był angielski, w którym Grbić czuje się swobodniej. Teraz ma się to zmienić - m.in. po to, by uczynić drużynę trudniejszą do rozszyfrowania przez rywali. Reklama

Na treningach mówię jeszcze po angielsku. Dlatego, że bardzo ważne jest, by zawodnicy wszystko dobrze zrozumieli. A moje słownictwo po angielsku jest bogatsze. Powiedziałem, że jeśli ktoś czegoś nie rozumie, może zapytać. Chciałbym też mówić po polsku w czasie przerw w meczach. Kiedy mówię po angielsku, każdy może podsłuchać to, o czym mówimy, i wysłać wiadomość do rywali. A z polskim aż tak łatwo nie jest. Mam nadzieję, że do końca sezonu zacznę też mówić po polsku na treningach ~ zapowiada Grbić.

Możliwe więc, że zmianę "języka meczowego" Grbicia będzie słychać już w sparingach przed startem Ligi Narodów. Mecze w Silesia Cup zaplanowano na 28, 30 i 31 maja. Pierwsze spotkanie w Lidze Narodów Polska natomiast rozegra 11 czerwca.

