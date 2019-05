Witold Bańka: Polska piłka wymaga zmian. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Na pewno jest to niespodzianka. Tym bardziej, że jest to pierwszy w historii tytuł dla Piasta Gliwice. Ja jestem chłopak ze Śląska, więc to dla mnie dobra informacja - powiedział minister sportu i turystyki Witold Bańka. - Nie ukrywam, że polska piłka wymaga zmian w wielu obszarach. Liczymy na to, że nasze drużyny, szczególnie w europejskich pucharach, będą się dużo lepiej prezentować - dodał.