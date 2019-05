Patryk Dziczek (Piast Gliwice): Jesteśmy w stanie powalczyć o wiele. Wideo

- Wiemy, że możemy trafić na mocne drużyny, ale na razie nie wybiegamy w przyszłość. Chcemy cieszyć się tym, że zdobyliśmy mistrzostwo Polski i zapisaliśmy się w historii - powiedział pomocnik Piasta Gliwice Patryk Dziczek. - Na pewno chcemy powalczyć, żeby znaleźć się w Lidze Mistrzów. Czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Uważam, że jesteśmy w wysokiej formie i jeżeli będziemy prezentować się tak jak do tej pory, to jesteśmy w stanie powalczyć o wiele - dodał.