Waldemar Fornalik (Piast): Nie ma co się oszukiwać. Wideo

- Nie ma co się oszukiwać. Na pewno swoją grą zawodnicy się pokazali i może być tak, że pojawi się konkretna oferta i wtedy będziemy zmuszeni do pewnych ruchów - powiedział trener Waldemar Fornalik, który poprowadził Piasta Gliwice do pierwszego w historii mistrzostwa Polski.

Gliwiczanie rozpoczną bój o Ligę Mistrzów już od pierwszej rundy eliminacji.

- Polskie zespoły zazwyczaj tak zaczynają i będziemy chcieli być na to przygotowani najlepiej jak jest to możliwe - stwierdził Fornalik.