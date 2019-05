Jakub Czerwiński (Piast Gliwice): To był kluczowy moment. Wideo

- Kluczowym momentem było zwycięstwo z Legią w Warszawie. Wtedy uwierzyliśmy, że ten sezon może należeć do nas - powiedział obrońca Jakub Czerwiński, który z Piastem Gliwice sięgnął po mistrzostwo Polski. Podopieczni Waldemara Fornalika wystąpią w eliminacjach Ligi Mistrzów. Piasta czeka trudne zdanie, bo w żadnej z rund eliminacyjnych nie będzie rozstawiony.

- Już w pierwszej rundzie kwalifikacji czeka nas ciężki dwumecz. Musimy się dobrze do tego przygotować. Na tę chwilę jeszcze o tym nie myślimy. Chcemy w dalszym ciągu świętować, bo jest co - stwierdził Czerwiński.