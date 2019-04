Arkadiusz Malarz (Legia): Cieszę się, że wróciłem. Wideo

- Do końca nie wiedziałem, dlaczego zostałem przesunięty, ale najważniejsze, że wróciłem i teraz zostało siedem kroków do mistrzostwa. Pełna koncentracja - powiedział bramkarz Legii Warszawa Arkadiusz Malarz, który po kilku miesiącach wrócił do pierwszej drużyny.