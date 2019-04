Bijatyka po meczu w Brazylii. Ostra interwencja policji. Wideo

Do dantejskich scen doszło po półfinałowym meczu mistrzostw stanu Goias w Brazylii Atletico Goianiense - Vila Nova. Bijatykę stoczyli piłkarze obu zespołów. Do akcji ostro wkroczyli policjanci, którzy użyli m.in. gazu pieprzowego. Według doniesień, bójka rozpoczęła się po tym, jak zawodnicy Vila Nova gonili Pedro Raula, który celebrował zwycięstwo 1-0 i awans do finału rozgrywek. Ranny w bójce został fotograf Atletico, który został odwieziony do szpitala.