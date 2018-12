Igor Angulo po meczu z Miedzią Legnica (1-3). Wideo

Zapłaciliśmy za to co się stało kilka dni wcześniej, kiedy przyszło nam grać dogrywkę z Rozwojem w Pucharze Polski. Widać było, szczególnie po tym, co działo się w drugiej połowie, że zespół był zmęczony. Rywal to wykorzystał i skończyło się tak, a nie inaczej - powiedział napastnik Górnika Zabrze Igor Angulo po porażce z Miedzią Legnica (1-3).