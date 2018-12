Najlepsi strzelcy z TOP 5 lig europejskich. Wideo

Oto ranking strzelców z najlepszych europejskich lig. Niestety bez żadnego piłkarza naszej reprezentacji. Krzysztof Piątek ma tyle samo goli co zawodnicy z miejsc 3-5, ale Polak zaliczył więcej występów przez co, jak na razie plasuje się poza najlepszą "5". Do czołówki może już niedługo wskoczyć także Robert Lewandowski, który do siatki trafił w tym sezonie 9 razy.