Zamieszki przed Boca Juniors - River Plate w Copa Libertadores. Wideo

Skandaliczny atak na autobus Boca Juniors. W sobotę, przed meczem Copa Libertadores River Plate – Boca doszło do bulwersującego ataku kamieniami na autokar wiozący piłkarzy Boca Juniors. Emiliano Perez, fan River Plate: - "Decyzja o przełożeniu meczu na niedzielę jest w porządku, tylko niepotrzebnie zajęła im tyle czasu. Decydenci mieli gdzieś 60 tys. ludzi, którzy przyszli i czekali na ten mecz. Samo przełożenie, z uwagi na agresję, jaka się pojawiła, rozumiem. Równie dobrze to mogło się przytrafić ekipie River Plate, gdy grała na wyjeździe, ale zdarzyło się drużynie Boca. Nasza społeczność jest chora, niezależnie od tego, jakie barwy przywdziewa." Juan Martin Campa, fan River Plate: "Spiker nie podawał żadnych informacji na temat przełożenia meczu, ludzie nie wiedzieli co robić. Dla mnie stało się perfekcyjnie, że spotkanie zostało przełożone na niedzielę. Po raz pierwszy autobus z piłkarzami został zaatakowany, dlatego należało przełożyć mecz. Wygląda na to, że CONMEBOL (Federacja Piłki Południowej Ameryki) nie jest za bardzo czysta”.