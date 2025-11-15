Urban stracił piłkarza, jest oficjalny komunikat. To musiało się tak skończyć

Zdecydowanie na plus możemy oceniać piątkowy występ reprezentacji Polski przeciwko Holendrom. Kadra Jana Urbana zdawała się prezentować zdecydowanie lepiej i potwierdziła to w 43. minucie za sprawą gola Jakuba Kamińskiego. Na nieszczęście tuż po starcie drugiej części spotkania do siatki trafił Memphis Depay, który tym samym ustalił wynik meczu na 1:1.

Mimo zadowalającego wyniku drużyna odniosła wielką stratę. W 13. minucie boisko z powodu kontuzji musiał opuścić Sebastian Szymański. Uraz jednego z filarów środka pola zespołu wydawał się być całkiem poważny, co podczas rozmowy z TVP Sport zdradził selekcjoner "Biało-Czerwonych". Jak zdradził, popularny "Szymek" nie będzie zdolny do gry podczas najbliższego starcia z Maltą (poniedziałek, 17 listopada).

W tej sprawie należało właściwie czekać na oficjalny komunikat. Ten pojawił się w sobotnie popołudnie. Jak przekazano, Szymański opuścił zgrupowanie i udał się do klubu (Fenerbahce), gdzie będzie przechodził leczenie.

Takiego urazu doznał Szymański, wszystko jasne

Co więcej, w komunikacie przekazano również, co dokładnie dolega pomocnikowi. 26-latek uszkodził mięsień przywodziciela długiego.

- Sebastian doznał uszkodzenia mięśnia przywodziciela długiego, który wyłącza go z udziału w poniedziałkowym meczu z Maltą. Piłkarz opuszcza zgrupowanie reprezentacji i powraca do klubu, gdzie będzie przechodził leczenie urazu - poinformowano.

Drugi i zarazem ostatni mecz podczas listopadowego zgrupowania kadra Polski rozegra już w poniedziałek (17 listopada) zagra w Ta'Qali z Maltą. Będzie to ostatnie spotkanie w ramach kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata.

