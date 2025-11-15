Partner merytoryczny: Eleven Sports

Urban stracił piłkarza, jest oficjalny komunikat. To musiało się tak skończyć

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W piątek wieczorem piłkarska reprezentacja Polski na PGE Narodowym w Warszawie podjęła kadrę Holandii w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Spotkanie po wielu emocjach zakończyło się remisem 1:1 i podziałem punktów. Niestety dla kadry Jana Urbana z powodu kontuzji swój udział w rywalizacji już w 13. minucie zakończył Sebastian Szymański. W sobotę poinformowano, że piłkarz opuścił zgrupowanie. Podano również diagnozę.

Sebastian Szymański musiał przedwcześnie opuścić boisko w meczu z Holandią
Sebastian Szymański musiał przedwcześnie opuścić boisko w meczu z HolandiąIgor Jakubowski / Arena Akcji/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Zdecydowanie na plus możemy oceniać piątkowy występ reprezentacji Polski przeciwko Holendrom. Kadra Jana Urbana zdawała się prezentować zdecydowanie lepiej i potwierdziła to w 43. minucie za sprawą gola Jakuba Kamińskiego. Na nieszczęście tuż po starcie drugiej części spotkania do siatki trafił Memphis Depay, który tym samym ustalił wynik meczu na 1:1.

Mimo zadowalającego wyniku drużyna odniosła wielką stratę. W 13. minucie boisko z powodu kontuzji musiał opuścić Sebastian Szymański. Uraz jednego z filarów środka pola zespołu wydawał się być całkiem poważny, co podczas rozmowy z TVP Sport zdradził selekcjoner "Biało-Czerwonych". Jak zdradził, popularny "Szymek" nie będzie zdolny do gry podczas najbliższego starcia z Maltą (poniedziałek, 17 listopada).

Zobacz również:

Kibice podczas meczu Polska - Holandia rzucali racami
Reprezentacja

Skandal w meczu Polaków, teraz komunikat policji. Wszystko wytłumaczono

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    W tej sprawie należało właściwie czekać na oficjalny komunikat. Ten pojawił się w sobotnie popołudnie. Jak przekazano, Szymański opuścił zgrupowanie i udał się do klubu (Fenerbahce), gdzie będzie przechodził leczenie.

    Takiego urazu doznał Szymański, wszystko jasne

    Co więcej, w komunikacie przekazano również, co dokładnie dolega pomocnikowi. 26-latek uszkodził mięsień przywodziciela długiego.

    - Sebastian doznał uszkodzenia mięśnia przywodziciela długiego, który wyłącza go z udziału w poniedziałkowym meczu z Maltą. Piłkarz opuszcza zgrupowanie reprezentacji i powraca do klubu, gdzie będzie przechodził leczenie urazu - poinformowano.

    Drugi i zarazem ostatni mecz podczas listopadowego zgrupowania kadra Polski rozegra już w poniedziałek (17 listopada) zagra w Ta'Qali z Maltą. Będzie to ostatnie spotkanie w ramach kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata.

    Kazachstan - Belgia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Ewa Pajor
    La Liga

    Koncert Ewy Pajor w El Clasico. Wielki powrót Polki, Real Madryt na kolanach

    Rafał Sierhej
    Rafał Sierhej
    Mężczyzna w okularach oraz granatowej kurtce stoi w tle zamazanego wnętrza, patrząc lekko na bok. Ma poważny wyraz twarzy i starannie ułożone włosy.
    Jan UrbanBeata ZawadzkaEast News
    Czterech piłkarzy w czerwonych strojach drużyny narodowej Polski, trzech z nich pochylonych nad leżącym na murawie czwartym zawodnikiem, wyraz troski widoczny na ich twarzach, w tle rozmyta publiczność stadionowa.
    Sebastian Szymański (na leżąco)Grzegorz Wajda/REPORTER East News
    Piłkarz w czerwonym stroju z numerem 20 i nazwiskiem Szymański klęczy na boisku z uniesionymi palcami w geście triumfu, podczas gdy kilku innych zawodników w podobnych strojach znajduje się w tle, idąc razem po murawie stadionu.
    Sebastian SzymańskiGrzegorz WajdaReporter

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja