Partner merytoryczny: Eleven Sports

Skandal w meczu Polaków, teraz komunikat policji. Wszystko wytłumaczono

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W piątek piłkarska reprezentacja Polski po raz kolejny nie zawiodła i po bardzo dobrej grze zremisowała z Holandią na PGE Narodowym 1:1. Niestety poza rywalizacją sportową dużo mówi się także o kibicach. Wszystko ze względu na brak zgody na wniesienie wcześniej przygotowanej oprawy, a także przerwę w meczu przez rzucane na murawę race. W sobotę pojawiły się głos ze strony policji, która jasno wszystko wytłumaczyła.

Kibice podczas meczu Polska - Holandia rzucali racami
Kibice podczas meczu Polska - Holandia rzucali racamiAntoni Byszewski / Arena akcji/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Znakomite wejście do reprezentacji Polski notuje Jan Urban. Następca Michała Probierza do listopadowego zgrupowania nie przegrał jeszcze meczu i zdaje się odpowiednio budować drużynę. Kolejna szansa na weryfikację nadeszła w piątek 14 listopada. Na PGE Narodowym w Warszawie "Biało-Czerwoni" podjęli Holandię.

Kadra Ronalda Koemana zdawała się być faworytem starcia, lecz mimo to spotkanie lepiej układało się dla gospodarzy, którzy jako pierwsi rozpoczęli strzelanie. W 43. minucie podanie Roberta Lewandowskiego wykorzystał Jakub Kamiński. Niestety tuż po przerwie strzałem z bliskiej odległości wyrównał Memphis Depay. Finalnie spotkanie zakończyło się remisem 1:1 i podziałem punktów.

Rywalizacja na boisku nie jest jednak jedyną kwestią, o której było i jest dalej głośno. W mediach społecznościowych pojawił się wpis stowarzyszenia kibicowskiego "To My Polacy". Jak przekazano, służby mundurowe nie wydały zgodny na pojawienie się oprawy na spotkaniu.

Zobacz również:

Virgil van Dijk, Frenkie de Jong i Ronald Koeman, 14.11.2025 r.
Reprezentacja

W Holandii aż wrze po meczu z Polską, mówią o braku szacunku. "Byli wk..."

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

    - Niezrozumiała decyzja. Piękna patriotyczna oprawa ma nie zostać wpuszczona na mecz na podstawie decyzji służb mundurowych - napisano.

    W związku z tą decyzją w okolicach 60. minucie kibice zaczęli rzucać w kierunku murawy odpalone race. Dzień po meczu pojawił się komunikat policji, która jasno wyjaśniła całą sytuację.

    Policja zabrała głos ws. wydarzeń z meczu Polski

    W rozmowie z portalem WP SportoweFakty głos odnośnie wydarzeń zabrał Podkom. Jacek Wiśniewski z Wydziału Komunikacji Społecznej. W swojej wypowiedzi wskazał, że decyzję o braku zgody na wniesienie oprawy wydał organizator spotkania. Dodał również, że policja miała w tej sprawie podobny pogląd.

    - Na tym meczu było prawie 60 tys. kibiców, w tym również przedstawiciele środowisk ultrasowskich, którzy próbowali wnieść na stadion tzw. "patriotyczną oprawę". Decyzję o zakazie podjął organizator, w trosce o bezpieczeństwo pozostałych kibiców. Pogląd policji w tej sprawie był zbieżny - powiedział.

    Najbliższy mecz kadra Polski rozegra już w poniedziałek (17 listopada) zagra w Ta'Qali z Maltą. Będzie to ostatnie spotkanie kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Co ciekawe, mimo takich wydarzeń w Polsce w rozmowie z Kanałem Sportowym przedstawiciel wspomnianego stowarzyszenia "To My Polacy" Mateusz Pilecki przekazał, że na Malcie również planowana jest oprawa.

    Finlandia - Malta. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Jan Urban
    Reprezentacja

    Ujawniamy - to tym kieruje się Jan Urban przy powołaniach

    Przemysław Langier
    Przemysław Langier
    Polscy piłkarze w czerwonych strojach po zakończonym meczu na stadionie. Jeden z zawodników aplauzuje, a inni idą obok siebie. W tle trybuny, atmosfera sportowa.
    Piłkarze reprezentacji PolskiPiotr NowakPAP
    Jan Urban
    Jan UrbanMichal Dubiel/REPORTEREast News
    Dwóch piłkarzy w granatowych strojach sportowych ściska się na boisku, na drugim planie zamazana publiczność oraz trybuny stadionu.
    Piłkarze reprezentacji HolandiiPiotr NowakPAP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja