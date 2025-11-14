Cios za cios. Gigant zatrzymany w Warszawie. Urban wciąż nie znalazł pogromcy

To mógł być epicki finał grupowej fazy eliminacji do finałów MŚ 2026. Ale futbolowe realia ułożyły się w zupełnie inny scenariusz. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem okazało się, że "Biało-Czerwoni" - wobec zaskakującej porażki Finlandii z Maltą - miejsce w barażach mają już zagwarantowane.

Teoretycznie na szczycie grupy G wszystko pozostawało jeszcze możliwe. To prawda, że trudno wyobrazić sobie potknięcie Holendrów w poniedziałkowym meczu z Litwą u siebie. Ale skoro opcja bezpośredniego awansu na mundial pozostawała otwarta, należało zrobić wszystko, by spod wiary w cud nie usuwać gruntu.

Polska - Holandia. Kamiński uderza w serce giganta. Bolesna riposta ustala końcowy rezultat

Polacy mogli objąć prowadzenie już po pierwszej akcji zaczepnej. Była druga minuta gry, gdy centrę Matty'ego Casha w pole karne próbował wykończyć Nicola Zalewski, desygnowany do gry tym razem w roli ofensywnego pomocnika. Uderzył bez przyjęcia z czterech metrów, ale chybił - piłka poszybowała tuż nad spojeniem słupka z poprzeczką.

Kiedy kilka chwil później Bart Verbruggen został zmuszony do interwencji po strzale Jakuba Kamińskiego, można było uwierzyć, że przedmeczowa mowa motywacyjna selekcjonera spełnia swoją rolę. Uderzenie było słabe, ale to Holendrzy znajdowali się pod presją.

Nerwowo zrobiło się jednak jeszcze przed upływem kwadransa, tyle że nie za sprawą rywali. Kontuzji doznał Sebastian Szymański i szybko okazało się, że nie jest w stanie kontynuować spotkania. A przecież i tak - wskutek urazów i kartek - przystąpiliśmy do tej konfrontacji mocno osłabieni kadrowo.

Na murawie w trybie awaryjnym pojawił się Bartosz Kapustka. Wymuszona roszada nie wybiła nas jednak z rytmu. "Oranje" zbudowali przewagę optyczną, ale postraszyli tylko raz, gdy sprzed pola karnego przymierzył Donyell Malen - futbolówka poszybowała jednak nad poprzeczką.

Ostatnie słowo przed przerwą należało do wybrańców Jana Urbana. Holendrzy zostawiali ogrom przestrzeni do wyprowadzenia kontry i zapłacili za to w 43. minucie. Robert Lewandowski przytomnie wypuścił w bój Kamińskiego, a ten w sytuacji sam na sam z Verbruggenem zmieścił piłkę między jego nogami. 1:0!

W przerwie trzeba było schłodzić głowy, by wyjść na drugą połowę i nie dać się zaskoczyć w pierwszych minutach. Ale to się nie udało. Nie minęły dwie minuty, gdy Kamil Grabara nie sięgnął centry Cody'ego Gakpo - po chwili ofiarnie obronił uderzenie Depaya, ale dobitki Memphisa Depaya nie był już w stanie zatrzymać.

Stracony gol nie zdeprymował polskiego zespołu. Już w kolejnej akcji Lewandowski uderzał z pięciu metrów i rywali uratowała tylko instynktowna interwencja Verbruggena. Niedługo później sprawdzili go też Zalewski i jeszcze raz Kamiński. W parze z siłą uderzenia nie szła jednak precyzja.

Po godzinie gry na murawie wylądowały rzucone z trybun race. Arbiter przerwał spotkanie. Rywalizację wznowiono po czterech minutach.

Od tego momentu tempo spotkania siadło. Żadna ze stron nie kwapiła się do huraganowych ataków. Skwapliwie budowany atak pozycyjny nie generował poważniejszego zagrożenia. Błysnął tylko Michał Skóraś - najpierw dał się złapać na ofsajdzie, a wkrótce potem zmusił holenderskiego golkipera do wysiłku kąśliwym strzałem.

Rezultat nie uległ już zmianie. Wywalczony przez "Biało-Czerwonych" punkt nie jest bez znaczenia - będzie się liczył przy rozstawieniu drużyn w rozgrywce barażowej. Ale najpierw trzeba jeszcze efektownie zamknąć fazę grupową na Malcie. To już w poniedziałek.

Aktualną tabelę grupy G znajdziesz TUTAJ.

Statystyki meczu Polska 1 - 1 Holandia Posiadanie piłki 44% 56% Strzały 12 8 Strzały celne 5 3 Strzały niecelne 2 4 Strzały zablokowane 5 1 Ataki 78 114

Jeszcze przed upływem kwadransa murawę musiał opuścić kontuzjowany Sebastian Szymański Leszek Szymański PAP

To jest ten moment. Jakub Kamiński pokonuje Barta Verbruggena tuż przed przerwą Piotr Nowak PAP

Tuż po przerwie wynik spotkania ustalił Memphis Depay Piotr Nowak PAP