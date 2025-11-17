Problemy Matty'ego Casha po meczu z Holandią. Jan Urban przekazał wieści

Matty Cash po problemach w relacjach z Michałem Probierzem w końcu zaznał spokoju u boku Jana Urbana. Nowy selekcjoner naszej kadry od razu postawił na prawego defensora Aston Villi, a ten błyskawicznie zaczął mu się odpłacać swoimi bardzo dobrymi występami na boisku.

Już w debiucie Urbana Cash strzelił gola na 1:1 w wyjazdowym spotkaniu z Holandią. Bramka była ukoronowaniem jego dobrego występu. Pod wodzą 63-latka jak na razie Cash prezentuje się znakomicie i trudno jest znaleźć spotkanie na poziomie tych z kilku poprzednich lat w narodowych barwach.

Drobny problem Casha. Jan Urban zdradza szczegóły

Bez wątpienia Cash przeżywa najlepszy czas od debiutu w reprezentacji. W meczu ósmej serii gier eliminacji do mundialu 2026 nie zagra jednak od początku. W jego miejsce w wyjściowym składzie desygnowanym do gry z Maltańczykami pojawił się Paweł Wszołek. Jak się okazuje, chodzi o kontuzję.

O stanie zdrowia swojej gwiazdy przed pierwszy gwizdkiem sędziego opowiedział Jan Urban. - Zmiana Casha jest spowodowana drobnym urazem. Czuł na treningu dość duży dyskomfort. To takie spotkanie, w którym nie chcemy ryzykować zdrowia zawodnika. Paweł Wszołek bez problemu powinien go zastąpi - przekazał w rozmowie z TVP Sport.

To o tyle niepokojące, że Cash w ostatnich latach niestety dość często musiał zmagać się z problemami zdrowotnymi. Miejmy nadzieję, że ten faktycznie jest drobny i nie wykluczy go z gry na dłuższy okres.

DJB: Czy mecz z Maltą będzie formalnością? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO

Jan Urban i Matty Cash podczas meczu Holandia - Polska (4 września 2025) Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jn Urban podczas meczu z Finlandią Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Matty Cash w meczu Holandia - Polska Grzegorz Wajda/REPORTER East News