Problemy Matty'ego Casha po meczu z Holandią. Jan Urban przekazał wieści
Matty Cash pod wodzą Jana Urbana w końcu zaczął pokazywać taki poziom, jakiego od początku od niego oczekiwano. Prawy obrońca Aston Villi stał się filarem zespołu, ale w wyjazdowym meczu z Maltą nie zagrał od początku z powodu drobnych problemów. - Zmiana Casha jest spowodowana drobnym urazem - przekazał selekcjoner w rozmowie z TVP Sport.
Matty Cash po problemach w relacjach z Michałem Probierzem w końcu zaznał spokoju u boku Jana Urbana. Nowy selekcjoner naszej kadry od razu postawił na prawego defensora Aston Villi, a ten błyskawicznie zaczął mu się odpłacać swoimi bardzo dobrymi występami na boisku.
Już w debiucie Urbana Cash strzelił gola na 1:1 w wyjazdowym spotkaniu z Holandią. Bramka była ukoronowaniem jego dobrego występu. Pod wodzą 63-latka jak na razie Cash prezentuje się znakomicie i trudno jest znaleźć spotkanie na poziomie tych z kilku poprzednich lat w narodowych barwach.
Drobny problem Casha. Jan Urban zdradza szczegóły
Bez wątpienia Cash przeżywa najlepszy czas od debiutu w reprezentacji. W meczu ósmej serii gier eliminacji do mundialu 2026 nie zagra jednak od początku. W jego miejsce w wyjściowym składzie desygnowanym do gry z Maltańczykami pojawił się Paweł Wszołek. Jak się okazuje, chodzi o kontuzję.
O stanie zdrowia swojej gwiazdy przed pierwszy gwizdkiem sędziego opowiedział Jan Urban. - Zmiana Casha jest spowodowana drobnym urazem. Czuł na treningu dość duży dyskomfort. To takie spotkanie, w którym nie chcemy ryzykować zdrowia zawodnika. Paweł Wszołek bez problemu powinien go zastąpi - przekazał w rozmowie z TVP Sport.
To o tyle niepokojące, że Cash w ostatnich latach niestety dość często musiał zmagać się z problemami zdrowotnymi. Miejmy nadzieję, że ten faktycznie jest drobny i nie wykluczy go z gry na dłuższy okres.