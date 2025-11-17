Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie tylko wygrana z Maltą. Te starcia przesądzą o losach Polaków w barażach MŚ. Kluczowe aż 4 mecze

Igor Szarek

Po remisie 1:1 z Holandią reprezentacja Polski ma jedynie "matematyczne" szanse na wywalczenie bezpośredniego awansu na przyszłoroczny mundial. Urban i spółka są jednak pewni zakwalifikowania się do baraży, które to są ostatnią deską ratunku dla walczących o awans do fazy zasadniczej turnieju. Dalsza przygoda Polaków zależeć będzie w dużej mierze od rozstawienia w koszykach, z których to odbędzie się losowanie barażowych rywali. Oto co musi się stać, aby Polacy trafili do wymarzonego koszyka nr 1.

Reprezentacja Polski oczekuje na rozstrzygnięcia kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu
Reprezentacja Polski oczekuje na rozstrzygnięcia kwalifikacji do przyszłorocznego mundialuMateusz Slodkowski - UEFAGetty Images

Obecnie reprezentacja Polski znajduje się u schyłku pierwszego etapu kwalifikacji do mistrzostw świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Po niedawnym remisie z Holandią na PGE Narodowym, sytuacja w grupie "G" niemalże się wyklarowała. Co prawda Urban i spółka posiadają "matematyczne" szanse na przegonienie Holendrów, jednak taki scenariusz może się ziścić tylko wtedy, kiedy w poniedziałkowym meczu z Maltą nasi reprezentanci zwyciężą różnicą minimum 10 golu, natomiast w równoległym meczu Holendrów z Litwinami, "Oranje" polegną różnicą minimum 4 bramek.

Już teraz Polacy wiedzą jednak, że niezależnie od wyniku starcia z Maltą, mają zapewnione miejsce w marcowych barażach, a więc ostatniej fazie, w której można jeszcze wywalczyć "bilet" do amerykańskiego turnieju. Wielką wagę w dalszej przygodzie podopiecznych Urbana odegra jednak umiejscowienie w koszykach, z których to później odbędzie się losowanie barażowych rywali. Dla piłkarzy z kraju nad Wisłą zbawiennym byłoby znalezienie się w koszyku nr 1, ponieważ w takiej sytuacji będą oni mogli uniknąć starcia z takimi gigantami europejskiego futbolu jak Włochy czy Turcja. Co jednak musi się stać, aby "Biało-czerwoni" trafili do upragnionego koszyka?

Oto warunek do "łatwiejszej" drogi Polaków w barażach. Kluczowe cztery mecze

Umiejscowienie w poszczególnych koszykach podczas losowania barażowych rywali zależy od pozycji danej reprezentacji w rankingu FIFA (po listopadowych meczach). W barażach weźmie udział dwanaście drużyn, które zajęły 2. miejsca w swoich grupach kwalifikacyjnych oraz czterech najlepszych zwycięzców grup z Ligi Narodów. Zostaną one podzielone na 4 koszyki zgodnie z przytoczonymi wyżej kryteriami.

Obecnie pewnym jest, że w koszyku nr 1 znajdą się Włosi oraz Turkowie. Do tego grona mogą dołączyć także Polacy, lecz muszą zostać spełnione ku temu pewne warunki:

  1. Polacy muszą wygrać mecz z Maltą (17.11, godz. 20:45)
  2. Niemcy muszą wygrać lub zremisować mecz ze Słowacją (17.11, godz. 20:45)
  3. Duńczycy muszą wygrać lub zremisować mecz ze Szkocją (18.11, godz. 20:45)
  4. Austriacy muszą wygrać lub zremisować mecz z Bośnią i Hercegowiną (18.11, godz. 20:45)

Niemcy, Austria oraz Dania to kraje, które w rankingu FIFA znajdują się póki co nad Polską. Choć wszystkie z nich są obecnie liderami swoich grup, to przed ostatnią kolejką zespoły te nie przypieczętowały miejsca premiowanego bezpośrednim awansem do fazy zasadniczej MŚ. O ich dalszych losach zadecydują więc przytoczone wyżej spotkania.

Dlaczego rozstawienie w poszczególnych koszykach jest tak istotne? Otóż w półfinale baraży drużyny, które wywalczą sobie miejsce w 1. koszyku zmierzą się z ekipami z 4. koszyka. Na wygranego tego pojedynku czekać będzie natomiast mecz finałowy z zespołem, z 2. lub 3. koszyka (w zależności która z nich wygra swój pierwszy mecz barażowy). Dzięki rozstawieniu w 1. koszyku dalsza walka o awans na MŚ będzie dla "biało-czerwonych" dużo łatwiejsza, niż w przypadku znalezienia się w innym koszyku.

