Ostatni akt eliminacji. Jan Urban musi poradzić sobie z problemami, znamy decyzję
Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana jeszcze nie przegrała. Biało-Czerwoni jeszcze przed ostatnim meczem eliminacyjnym z Maltą byli pewni gry w barażach o mundial. Selekcjoner do tego meczu podchodził bez kilku kluczowych zawodników, zdecydował się także na istotne zmiany. Znamy już skład, na jaki postawił Urban.
Kadencja Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski jest jak na razie praktycznie nieskazitelna. 63-latek przejął zespół kompletnie rozbity po ostatnich tygodniach pracy Michała Probierza i błyskawicznie wprowadził wszelkie niezbędne poprawki, co sprawiło, że atmosfera natychmiast się oczyściła.
Nie ma wątpliwości, że wpływ na postrzeganie zespołu Urbana mają wyniki, które jak na razie są prawie idealne. Od momentu przejęcia sterów w kadrze przez nowego selekcjonera Biało-Czerwoni nie zaznali goryczy porażki, a dwukrotnie rywalizowali z bardzo mocną Holandią.
Znamy skład Polski na mecz z Maltą
Oba te spotkania zakończyły się wynikiem 1:1, ale ten drugi remis pozostawił spory niedosyt, co jest najlepszym miernikiem progresu. Przed ósmym meczem eliminacji do mundialu 2026 Polacy są już pewni występu w marcowych barażach, ale na szali leży pierwszy koszyk w losowaniu. Poznaliśmy już skład, jaki wystawił do gry Urban.
Skład Polski na mecz z Maltą: Bartłomiej Drągowski; Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior; Paweł Wszołek, Piotr Zieliński, Bartosz Slisz, Michał Skóraś; Nicola Zalewski, Jakub Kamiński i Robert Lewandowski.
Skład Malty na mecz z Polską: Bonello; Muscat, Shaw, Mentz, Camenzulli; Guillaumier, Satariano; Mbong, Teuma, Chouaref; Cardona.
Przed pierwszym gwizdkiem sędziego Pajaca tabela prezentuje się następująco. Prowadzi Holandia z dorobkiem 17 oczek, Polacy są drudzy z trzema punktami mniej. Wywalczenie pierwszego miejsca przez Biało-Czerwonych to sfera praktycznie nierealnych marzeń. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.