Ostatni akt eliminacji. Jan Urban musi poradzić sobie z problemami, znamy decyzję

Kadencja Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski jest jak na razie praktycznie nieskazitelna. 63-latek przejął zespół kompletnie rozbity po ostatnich tygodniach pracy Michała Probierza i błyskawicznie wprowadził wszelkie niezbędne poprawki, co sprawiło, że atmosfera natychmiast się oczyściła.

Nie ma wątpliwości, że wpływ na postrzeganie zespołu Urbana mają wyniki, które jak na razie są prawie idealne. Od momentu przejęcia sterów w kadrze przez nowego selekcjonera Biało-Czerwoni nie zaznali goryczy porażki, a dwukrotnie rywalizowali z bardzo mocną Holandią.

Znamy skład Polski na mecz z Maltą

Oba te spotkania zakończyły się wynikiem 1:1, ale ten drugi remis pozostawił spory niedosyt, co jest najlepszym miernikiem progresu. Przed ósmym meczem eliminacji do mundialu 2026 Polacy są już pewni występu w marcowych barażach, ale na szali leży pierwszy koszyk w losowaniu. Poznaliśmy już skład, jaki wystawił do gry Urban.

Skład Polski na mecz z Maltą: Bartłomiej Drągowski; Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior; Paweł Wszołek, Piotr Zieliński, Bartosz Slisz, Michał Skóraś; Nicola Zalewski, Jakub Kamiński i Robert Lewandowski.

Skład Malty na mecz z Polską: Bonello; Muscat, Shaw, Mentz, Camenzulli; Guillaumier, Satariano; Mbong, Teuma, Chouaref; Cardona.

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego Pajaca tabela prezentuje się następująco. Prowadzi Holandia z dorobkiem 17 oczek, Polacy są drudzy z trzema punktami mniej. Wywalczenie pierwszego miejsca przez Biało-Czerwonych to sfera praktycznie nierealnych marzeń. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Jakim składem Polska zagra w debiucie Jana Urbana? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Robert Lewandowski w towarzystwie selekcjonera Jana Urbana Piotr Nowak PAP

Jan Urban w meczu Holandia - Polska Maurice van Steen East News

Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji Polski Marcin Golba AFP