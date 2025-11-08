Wyjaśnia się przyszłość Lewandowskiego. Jednak rozstanie z Barceloną, wiadomo kiedy

O potencjalnym opuszczeniu stolicy Katalonii przez doświadczonego gracza, co jakiś czas robi się głośno nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Robert Lewandowski wciąż należy do szerokiego grona czołowych napastników świata, dlatego też znajduje się na radarze uznanych klubów. Często w transferowych plotkach przewija się AC Milan. W Serie A snajper mógłby z miejsce stać się wielką gwiazdą. Pokazuje to między innymi zbierający dobre recenzje Luka Modrić.

7 listopada sensacyjne wieści przekazał hiszpański Sport. Według tejże redakcji, mediolańczycy mieliby zgłosić się po Roberta Lewandowskiego jeszcze w styczniu 2026. Szybko dotarły one do Farbizio Romano. Ekspert od transferów sam przystąpił do działania i ustalił nowe fakty. Plotki o rozstaniu jego zdaniem rzeczywiście są prawdziwe, lecz odejście napastnika z FC Barcelona ma nastąpić kilka miesięcy później. Żurnalista z Półwyspu Apenińskiego wszystko wyjaśnił w materiale wideo na swoim kanale.

Lewandowski opuści FC Barcelona. Ale jeszcze nie teraz, Romano oznajmia

"Robert Lewandowski nie planuje żadnego transferu w styczniu, ponieważ skupia się na dokończeniu sezonu w Barcelonie. Konkretne, duże szanse na rozstanie latem 2026 r. na zasadzie wolnego porozumienia" - napisał początkowo w serwisie X. "On nie chce odejść w styczniu, a tę informację potwierdzają również jego bliscy. Lewandowski chce zostać w Barcelonie, a sam jest przekonany, że Barca może w tym roku poczynić znaczne postępy w kilku rozgrywkach, w tym w Lidze Mistrzów" - dodał już we wspomnianym filmie na YouTube.

Wszyscy o tym wiedzą, zarówno Barca, jak i sam zawodnik, że Lewandowski mógłby opuścić Barcelonę za darmo przyszłego lata. Istnieje na to bardzo duża szansa

Jeżeli plotki się potwierdzą, wielkie przenosiny nastąpią w okolicach lipca 2026 roku. To właśnie wtedy powinno otworzyć się okno transferowe. Na razie napastnik koncentruje się na obecnie trwającej kampanii. W niedzielę czeka go starcie przeciwko Celcie Vigo. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

